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Звезда "Игры престолов" снимется в сериале о политическом скандале
Звезда "Игры престолов" снимется в сериале о политическом скандале
Лена Хиди снимется в мини-сериале "The White House Plumbers" ("Сантехники Белого дома"), сообщает Deadline. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T07:43
2021-05-03T07:43
2021-05-03T07:43
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игра престолов (сериал)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лена Хиди снимется в мини-сериале "The White House Plumbers" ("Сантехники Белого дома"), сообщает Deadline.Проект основан на реальных событиях. Действие происходит во время Уотергейтского скандала. За четыре месяца до выборов главы Соединенных Штатов в 1972 году в отеле "Уотергейт" были задержаны пять человек. Они устанавливали прослушки — в гостинице располагался штаб кандидата демократической партии. Никсон представлял республиканцев. Несмотря на то, что политик стал президентом, дело не было прекращено. В 1974 Никсон пришлось подать в отставку. Ранее было объявлено, что Вуди Харрельсон и Джастин Теру сыграют консультантов Белого дома Говарда Ханта и Дж. Гордона Лидди. Героиня Лены Хиди — жена Ханта. Она пытается сохранить семью и все больше погружается в политический скандал. Лена Хиди стала известна благодаря роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов". В этом году знаменитому проекту исполнилось 10 лет.
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кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал)
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Лена Хиди снимется в мини-сериале "The White House Plumbers" ("Сантехники Белого дома"), сообщает
Deadline.
Проект основан на реальных событиях. Действие происходит во время Уотергейтского скандала.
За четыре месяца до выборов главы Соединенных Штатов в 1972 году в отеле "Уотергейт" были задержаны пять человек. Они устанавливали прослушки — в гостинице располагался штаб кандидата демократической партии. Никсон представлял республиканцев. Несмотря на то, что политик стал президентом, дело не было прекращено. В 1974 Никсон пришлось подать в отставку.
Ранее было объявлено, что Вуди Харрельсон и Джастин Теру сыграют консультантов Белого дома Говарда Ханта и Дж. Гордона Лидди. Героиня Лены Хиди — жена Ханта. Она пытается сохранить семью и все больше погружается в политический скандал.
Лена Хиди стала известна благодаря роли Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов". В этом году знаменитому проекту исполнилось
10 лет.