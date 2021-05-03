https://ria.ru/20210503/putin-1730998370.html

Путину доложат о мерах против преждевременной смертности

Путину доложат о мерах против преждевременной смертности

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о дополнительных мерах по предотвращению преждевременной смертности от сердечно-сосудистых и... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:41

2021-05-03T14:41

2021-05-03T14:41

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о дополнительных мерах по предотвращению преждевременной смертности от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний в РФ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить ... разработку и реализацию комплекса дополнительных мер, направленных на предотвращение преждевременной смертности населения от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и болезней органов дыхания", - говорится в поручении.Отмечается, что доклад должен быть предоставлен до 1 июля 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов.

https://ria.ru/20210430/smertnost-1730773385.html

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, общество