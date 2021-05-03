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Путин поручил утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов
Путин поручил утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 21 апреля следующего года утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов, разработать планы по РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:32
2021-05-03T14:44
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 21 апреля следующего года утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов, разработать планы по их достижению, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить, &lt;...&gt; разработать и утвердить целевые топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации, &lt;...&gt; разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий ("дорожные карты"), предусматривающие в том числе достижение целевых топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, и обеспечить их реализацию начиная с 2022 года", - говорится в тексте поручения.Отмечается, что срок исполнения поручения - до 21 апреля 2022 года.Добавляется, что ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
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россия, владимир путин, экономика

Путин поручил утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов

13:32 03.05.2021 (обновлено: 14:44 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 21 апреля следующего года утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов, разработать планы по их достижению, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить, <...> разработать и утвердить целевые топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации, <...> разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий ("дорожные карты"), предусматривающие в том числе достижение целевых топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, и обеспечить их реализацию начиная с 2022 года", - говорится в тексте поручения.
Отмечается, что срок исполнения поручения - до 21 апреля 2022 года.
Добавляется, что ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
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