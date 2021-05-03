https://ria.ru/20210503/putin-1730990592.html
Путин поручил утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов
Путин поручил утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 21 апреля следующего года утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов, разработать планы по РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:32
2021-05-03T13:32
2021-05-03T14:44
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 21 апреля следующего года утвердить целевые топливно-энергетические балансы регионов, разработать планы по их достижению, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить, <...> разработать и утвердить целевые топливно-энергетические балансы субъектов Российской Федерации, <...> разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий ("дорожные карты"), предусматривающие в том числе достижение целевых топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, и обеспечить их реализацию начиная с 2022 года", - говорится в тексте поручения.Отмечается, что срок исполнения поручения - до 21 апреля 2022 года.Добавляется, что ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20210416/toplivo-1728525080.html
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