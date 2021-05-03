https://ria.ru/20210503/putin-1730989964.html

Путин поручил предусмотреть снижение эмиссии парниковых газов

Путин поручил предусмотреть снижение эмиссии парниковых газов

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в стратегии социально-экономического развития страны сокращение до 2050 года объема эмиссии парниковых РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T13:25

2021-05-03T13:25

2021-05-03T13:25

россия

михаил мишустин

евросоюз

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в стратегии социально-экономического развития страны сокращение до 2050 года объема эмиссии парниковых газов в России до более низких показателей, чем в Евросоюзе, и доложить об этом до 15 сентября этого года.Ранее президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 21 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля."Правительству при разработке стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза", - указано в документе.Доклад об исполнении этого поручения должен быть сделан до 15 сентября 2021 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20210422/vybrosy-1729516220.html

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россия, михаил мишустин, евросоюз, владимир путин, экономика