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Путин поручил предусмотреть снижение эмиссии парниковых газов
Путин поручил предусмотреть снижение эмиссии парниковых газов
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в стратегии социально-экономического развития страны сокращение до 2050 года объема эмиссии парниковых РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:25
2021-05-03T13:25
россия
михаил мишустин
евросоюз
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в стратегии социально-экономического развития страны сокращение до 2050 года объема эмиссии парниковых газов в России до более низких показателей, чем в Евросоюзе, и доложить об этом до 15 сентября этого года.Ранее президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 21 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля."Правительству при разработке стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза", - указано в документе.Доклад об исполнении этого поручения должен быть сделан до 15 сентября 2021 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, михаил мишустин, евросоюз, владимир путин, экономика

Путин поручил предусмотреть снижение эмиссии парниковых газов

13:25 03.05.2021
 
© РИА Новости / Руслан КривобокМинприроды проконтролирует снижение выбросов парниковых газов в регионах
Минприроды проконтролирует снижение выбросов парниковых газов в регионах - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в стратегии социально-экономического развития страны сокращение до 2050 года объема эмиссии парниковых газов в России до более низких показателей, чем в Евросоюзе, и доложить об этом до 15 сентября этого года.
Ранее президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 21 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству при разработке стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 год объема чистой эмиссии парниковых газов в РФ до более низких значений по сравнению с показателями Европейского союза", - указано в документе.
Доклад об исполнении этого поручения должен быть сделан до 15 сентября 2021 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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РоссияМихаил МишустинЕвросоюзВладимир ПутинЭкономика
 
 
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