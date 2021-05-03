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МИД Британии допустил улучшение отношений с Россией
МИД Британии допустил улучшение отношений с Россией
Будущие взаимоотношения Великобритании и стран НАТО с Россией будут зависеть от поведения Москвы, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T21:43
2021-05-03T21:43
доминик рааб
донецкая народная республика
g7
ассоциация государств юго-восточной азии
главное разведывательное управление рф
москва
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 3 мая - РИА Новости, Наталья Копылова. Будущие взаимоотношения Великобритании и стран НАТО с Россией будут зависеть от поведения Москвы, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб на пресс-конференции в понедельник."Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыты для нас, я считаю, это нечто общее для стран НАТО, но Москва должна изменить поведение", - завил Рааб.Он отметил, что это касается ситуации на границе с Украиной, кибератак и дезинформации, а также применения химического оружия, в том числе якобы на территории России."Возможность для лучших отношений с Россией есть, мы бы это поприветствовали, но зависит от изменения поведения (РФ)", - заявил министр.Министры иностранных дел и развития стран G7 проводят 3-5 мая встречу в Лондоне, она станет подготовкой к июньскому саммиту лидеров "семерки". Во встрече, помимо министров G7, примут участие приглашенные гости – представители Индии, Австралии, Южной Кореи, ЮАР и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.Отношения РФ и Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Россию обвиняют во вмешательстве в дела Украины, в выборы в западных странах и кибератаках, в причастности к инцидентам с экс-полковником запаса ГРУ Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным. Последним витком напряженности стали обвинения Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, за этим последовала взаимная высылка сотрудников посольств.В Москве неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи границ РФ.
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доминик рааб, донецкая народная республика, g7, ассоциация государств юго-восточной азии, главное разведывательное управление рф, москва, лондон, в мире

МИД Британии допустил улучшение отношений с Россией

21:43 03.05.2021
 
© AP Photo / Matt DunhamМинистр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
Министр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 3 мая - РИА Новости, Наталья Копылова. Будущие взаимоотношения Великобритании и стран НАТО с Россией будут зависеть от поведения Москвы, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб на пресс-конференции в понедельник.
"Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыты для нас, я считаю, это нечто общее для стран НАТО, но Москва должна изменить поведение", - завил Рааб.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
20:28
Блинкен заявил, что Байден обсудит с Путиным стабилизацию отношений
Он отметил, что это касается ситуации на границе с Украиной, кибератак и дезинформации, а также применения химического оружия, в том числе якобы на территории России.
"Возможность для лучших отношений с Россией есть, мы бы это поприветствовали, но зависит от изменения поведения (РФ)", - заявил министр.
Министры иностранных дел и развития стран G7 проводят 3-5 мая встречу в Лондоне, она станет подготовкой к июньскому саммиту лидеров "семерки". Во встрече, помимо министров G7, примут участие приглашенные гости – представители Индии, Австралии, Южной Кореи, ЮАР и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Отношения РФ и Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Россию обвиняют во вмешательстве в дела Украины, в выборы в западных странах и кибератаках, в причастности к инцидентам с экс-полковником запаса ГРУ Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным. Последним витком напряженности стали обвинения Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, за этим последовала взаимная высылка сотрудников посольств.
В Москве неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи границ РФ.
 
Доминик РаабДонецкая Народная РеспубликаG7Ассоциация государств Юго-Восточной АзииГлавное разведывательное управление РФМоскваЛондонВ мире
 
 
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