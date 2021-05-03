МИД Британии допустил улучшение отношений с Россией
© AP Photo / Matt DunhamМинистр по делам Brexit Доминик Рааб. 9 июля 2018
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 3 мая - РИА Новости, Наталья Копылова. Будущие взаимоотношения Великобритании и стран НАТО с Россией будут зависеть от поведения Москвы, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб на пресс-конференции в понедельник.
"Дверь для позитивных отношений и дипломатии всегда открыты для нас, я считаю, это нечто общее для стран НАТО, но Москва должна изменить поведение", - завил Рааб.
Он отметил, что это касается ситуации на границе с Украиной, кибератак и дезинформации, а также применения химического оружия, в том числе якобы на территории России.
"Возможность для лучших отношений с Россией есть, мы бы это поприветствовали, но зависит от изменения поведения (РФ)", - заявил министр.
Министры иностранных дел и развития стран G7 проводят 3-5 мая встречу в Лондоне, она станет подготовкой к июньскому саммиту лидеров "семерки". Во встрече, помимо министров G7, примут участие приглашенные гости – представители Индии, Австралии, Южной Кореи, ЮАР и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Отношения РФ и Запада ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Россию обвиняют во вмешательстве в дела Украины, в выборы в западных странах и кибератаках, в причастности к инцидентам с экс-полковником запаса ГРУ Сергеем Скрипалем и Алексеем Навальным. Последним витком напряженности стали обвинения Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, за этим последовала взаимная высылка сотрудников посольств.
В Москве неоднократно отвергали все обвинения, называя их абсурдными, голословными и надуманными, заявляя, что Запад использует обвинения в "агрессии" как предлоги для наращивания военного присутствия вблизи границ РФ.