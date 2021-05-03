https://ria.ru/20210503/pozhar-1730954979.html

При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек

При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек

Пожар произошел в трехэтажном жилом доме в центре Москвы, один человек погиб, сообщается на сайте ГУМЧС столицы. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T01:24

2021-05-03T01:24

2021-05-03T01:24

садовое кольцо (москва)

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пожар произошел в трехэтажном жилом доме в центре Москвы, один человек погиб, сообщается на сайте ГУМЧС столицы.По данным ведомства, в 00.34 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7, где, по предварительной информации, происходит возгорание на первом этаже трехэтажного жилого дома."С первого и второго этажей спасены девять человек, к сожалению один человек погиб", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210501/pozhar-1730800521.html

садовое кольцо (москва)

россия

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садовое кольцо (москва), россия, москва, происшествия