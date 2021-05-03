https://ria.ru/20210503/pozhar-1730954979.html
При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
Пожар произошел в трехэтажном жилом доме в центре Москвы, один человек погиб, сообщается на сайте ГУМЧС столицы. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T01:24
2021-05-03T01:24
2021-05-03T01:24
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происшествия
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пожар произошел в трехэтажном жилом доме в центре Москвы, один человек погиб, сообщается на сайте ГУМЧС столицы.По данным ведомства, в 00.34 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7, где, по предварительной информации, происходит возгорание на первом этаже трехэтажного жилого дома."С первого и второго этажей спасены девять человек, к сожалению один человек погиб", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210501/pozhar-1730800521.html
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