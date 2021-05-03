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При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
Пожар произошел в трехэтажном жилом доме в центре Москвы, один человек погиб, сообщается на сайте ГУМЧС столицы. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T01:24
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садовое кольцо (москва)
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москва
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пожар произошел в трехэтажном жилом доме в центре Москвы, один человек погиб, сообщается на сайте ГУМЧС столицы.По данным ведомства, в 00.34 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7, где, по предварительной информации, происходит возгорание на первом этаже трехэтажного жилого дома."С первого и второго этажей спасены девять человек, к сожалению один человек погиб", - говорится в сообщении.
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садовое кольцо (москва), россия, москва, происшествия

При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек

01:24 03.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Пожар произошел в трехэтажном жилом доме в центре Москвы, один человек погиб, сообщается на сайте ГУМЧС столицы.
По данным ведомства, в 00.34 поступило сообщение о пожаре по адресу улица Садовая-Каретная, дом 24/7, где, по предварительной информации, происходит возгорание на первом этаже трехэтажного жилого дома.
"С первого и второго этажей спасены девять человек, к сожалению один человек погиб", - говорится в сообщении.
На месте пожара в частном доме в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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При пожаре в частном доме в Пермском крае погибли восемь человек
 
Садовое кольцо (Москва)РоссияМоскваПроисшествия
 
 
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