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Телебашни подсветят в знак поддержки "Бессмертного полка"
Телебашни подсветят в знак поддержки "Бессмертного полка"
Российские телебашни 3 мая включат праздничную подсветку в знак поддержки акции "Бессмертный полк", сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T12:33
2021-05-03T12:33
2021-05-03T12:34
акция "бессмертный полк"
елена цунаева
москва
челябинск
ростов-на-дону
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские телебашни 3 мая включат праздничную подсветку в знак поддержки акции "Бессмертный полк", сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).Ранее сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие в этом году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате."Третьего мая телебашни РТРС включат праздничный сценарий подсветки в знак поддержки акции "Бессмертный полк". На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: "Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто", - говорится в сообщении.Праздничная подсветка телебашен РТРС, как отметили в пресс-службе, будет включена в Нижнем Новгороде, Сочи, Костроме, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре и других городах страны. На медиафасадах Останкинской телебашни в Москве транслируется видеоролик, посвященный шествию "Бессмертного полка".
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акция "бессмертный полк", елена цунаева, москва, челябинск, ростов-на-дону, общество
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Российские телебашни 3 мая включат праздничную подсветку в знак поддержки акции "Бессмертный полк"
, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Ранее сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие в этом году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.
"Третьего мая телебашни РТРС включат праздничный сценарий подсветки в знак поддержки акции "Бессмертный полк". На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: "Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто", - говорится в сообщении.
Праздничная подсветка телебашен РТРС, как отметили в пресс-службе, будет включена в Нижнем Новгороде, Сочи, Костроме, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре и других городах страны. На медиафасадах Останкинской телебашни в Москве транслируется видеоролик, посвященный шествию "Бессмертного полка".