https://ria.ru/20210503/podsvetka-1730984968.html

Телебашни подсветят в знак поддержки "Бессмертного полка"

Телебашни подсветят в знак поддержки "Бессмертного полка"

Российские телебашни 3 мая включат праздничную подсветку в знак поддержки акции "Бессмертный полк", сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T12:33

2021-05-03T12:33

2021-05-03T12:34

акция "бессмертный полк"

елена цунаева

москва

челябинск

ростов-на-дону

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российские телебашни 3 мая включат праздничную подсветку в знак поддержки акции "Бессмертный полк", сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).Ранее сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева сообщила, что традиционное шествие в этом году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с коронавирусной инфекцией, а 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате."Третьего мая телебашни РТРС включат праздничный сценарий подсветки в знак поддержки акции "Бессмертный полк". На телебашнях с динамической подсветкой, которая позволяет выводить на тело башни надписи и изображения, появятся цвета Георгиевской ленты и надпись: "Бессмертный полк. Никто не забыт. Ничто не забыто", - говорится в сообщении.Праздничная подсветка телебашен РТРС, как отметили в пресс-службе, будет включена в Нижнем Новгороде, Сочи, Костроме, Ростове-на-Дону, Челябинске, Самаре и других городах страны. На медиафасадах Останкинской телебашни в Москве транслируется видеоролик, посвященный шествию "Бессмертного полка".

https://ria.ru/20210420/shestvie-1729078887.html

москва

челябинск

ростов-на-дону

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акция "бессмертный полк", елена цунаева, москва, челябинск, ростов-на-дону, общество