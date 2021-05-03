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Москвичей предостерегли от нового вида мошенничества
Москвичей предостерегли от нового вида мошенничества
Заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы Петр Бирюков предостерег горожан от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:03
2021-05-03T15:03
жкх
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы Петр Бирюков предостерег горожан от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб."Сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения. Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов - это мошенники", - подчеркнул Бирюков.Заместитель мэра отметил, что, к сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит."При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Хотел бы еще раз напомнить москвичам о необходимости быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников", - отметил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, которые есть на официальном сайте Правительства Москвы.
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жкх, петр бирюков, москва, общество

Москвичей предостерегли от нового вида мошенничества

15:03 03.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники "Мосводоканала" опускают в канализационный люк роботизированную технику для проведения профилактико-ремонтных работ
Сотрудники Мосводоканала опускают в канализационный люк роботизированную технику для проведения профилактико-ремонтных работ - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Заместитель мэра столицы в Правительстве Москвы Петр Бирюков предостерег горожан от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб.
"Сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения. Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается. Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов - это мошенники", - подчеркнул Бирюков.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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Заместитель мэра отметил, что, к сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит.
"При этом они часто пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации. Хотел бы еще раз напомнить москвичам о необходимости быть внимательнее и не попадаться на уловки мошенников", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде сотрудников аварийных служб можно по телефонам компаний, которые есть на официальном сайте Правительства Москвы.
 
ЖКХПетр БирюковМоскваОбщество
 
 
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