https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730980016.html

В Москве за сутки госпитализировали 976 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 976 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 976 человек с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T11:22

2021-05-03T11:22

2021-05-03T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 976 человек с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 1 408 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 996 373. В Москве выявлено 2 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 976 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 58 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210502/oslozhneniya-1730901673.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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