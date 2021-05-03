https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730979128.html

Оперштаб назвал регионы, где нет прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы, где нет прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T11:07

2021-05-03T11:07

2021-05-03T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

еврейская автономная область

мурманская область

магаданская область

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай, Магаданская область, Республика Тыва - 0,02%, 3. Мурманская область, Сахалинская область, Хабаровский край - 0,04%", - говорится в сообщении.

чукотский автономный округ

ненецкий автономный округ

еврейская автономная область

мурманская область

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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