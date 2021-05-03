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Оперштаб назвал регионы, где нет прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы, где нет прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:07
2021-05-03T11:07
2021-05-03T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
еврейская автономная область
мурманская область
магаданская область
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай, Магаданская область, Республика Тыва - 0,02%, 3. Мурманская область, Сахалинская область, Хабаровский край - 0,04%", - говорится в сообщении.
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
еврейская автономная область
мурманская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, еврейская автономная область, мурманская область, магаданская область, общество