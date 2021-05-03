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В Москве выявили 2635 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2635 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2635, Санкт-Петербург - 704, Подмосковье - 641, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:04
2021-05-03T11:04
2021-05-03T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2635, Санкт-Петербург - 704, Подмосковье - 641, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2635; 2. Санкт-Петербург - 704; 3. Московская область - 641", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев в Республиках Алтай и Тува - по три, Магаданской области - два.
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