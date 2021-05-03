https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730978632.html

В Москве выявили 2635 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2635 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2635, Санкт-Петербург - 704, Подмосковье - 641, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T11:04

2021-05-03T11:04

2021-05-03T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2635, Санкт-Петербург - 704, Подмосковье - 641, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2635; 2. Санкт-Петербург - 704; 3. Московская область - 641", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев в Республиках Алтай и Тува - по три, Магаданской области - два.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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