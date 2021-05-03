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В России за сутки умерли 336 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 336 человек с COVID-19
За сутки в России подтверждены 336 смертей с COVID-19, за все время - 111 198, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:03
2021-05-03T11:03
2021-05-03T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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санкт-петербург
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 336 смертей с COVID-19, за все время - 111 198, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 336 смертей... За весь период по России умерло 111 198 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом, Санкт-Петербурге - 34, Подмосковье - 15.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург