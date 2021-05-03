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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730978136.html
В России за сутки 6367 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 6367 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 6 367 человек после COVID-19, за все время - 4 450 289, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:02
2021-05-03T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6 367 человек после COVID-19, за все время - 4 450 289, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 367 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 450 289", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 1408 человек, Санкт-Петербурге - 755, Подмосковье - 402.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 6367 человек выздоровели от COVID-19

11:02 03.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 6 367 человек после COVID-19, за все время - 4 450 289, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 367 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 450 289", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выписаны 1408 человек, Санкт-Петербурге - 755, Подмосковье - 402.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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