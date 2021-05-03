https://ria.ru/20210503/kitay-1730959423.html

Госсекретарь США рассказал о сложностях в отношениях с Китаем

Госсекретарь США рассказал о сложностях в отношениях с Китаем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на спорные вопросы, Штаты не могут не взаимодействовать с Китаем. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T04:13

2021-05-03T04:13

2021-05-03T07:11

вашингтон

энтони блинкен

пекин

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на спорные вопросы, Штаты не могут не взаимодействовать с Китаем.Комментируя возможность провести "красные линии" в отношениях с Китаем, Блинкен сказал, что США в любом случае будут вынуждены иметь дело с Пекином.К сложностям в отношениях Китая и США Блинкен отнес, среди прочего, вопрос политики Китая в Синьцзяне.В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.

https://ria.ru/20210416/kitay-1728432290.html

вашингтон

пекин

китай

сша

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вашингтон, энтони блинкен, пекин, китай, сша, в мире