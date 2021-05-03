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Госсекретарь США рассказал о сложностях в отношениях с Китаем
Госсекретарь США рассказал о сложностях в отношениях с Китаем
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на спорные вопросы, Штаты не могут не взаимодействовать с Китаем. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T04:13
2021-05-03T07:11
вашингтон
энтони блинкен
пекин
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на спорные вопросы, Штаты не могут не взаимодействовать с Китаем.Комментируя возможность провести "красные линии" в отношениях с Китаем, Блинкен сказал, что США в любом случае будут вынуждены иметь дело с Пекином.К сложностям в отношениях Китая и США Блинкен отнес, среди прочего, вопрос политики Китая в Синьцзяне.В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.
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вашингтон, энтони блинкен, пекин, китай, сша, в мире

Госсекретарь США рассказал о сложностях в отношениях с Китаем

04:13 03.05.2021 (обновлено: 07:11 03.05.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на спорные вопросы, Штаты не могут не взаимодействовать с Китаем.
Комментируя возможность провести "красные линии" в отношениях с Китаем, Блинкен сказал, что США в любом случае будут вынуждены иметь дело с Пекином.

"Мы не в том положении, чтобы не взаимодействовать с Китаем. В этих отношениях есть серьезные сложности, будь то конфронтационный мир, состязательный мир или мир на основе сотрудничества", - заявил Блинкен в интервью телеканалу CBS.

К сложностям в отношениях Китая и США Блинкен отнес, среди прочего, вопрос политики Китая в Синьцзяне.
В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.
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