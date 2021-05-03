https://ria.ru/20210503/elbrus-1730999142.html

СК начал проверку после гибели двух альпинистов на Эльбрусе

СК начал проверку после гибели двух альпинистов на Эльбрусе

Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту гибели двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:52

2021-05-03T14:52

2021-05-03T14:52

эльбрус

кабардино-балкарская республика (кбр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту гибели двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на Эльбрус, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее сообщалось, что после восхождения на Эльбрус с северного склона группа, состоящая из гида и альпинистки, должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. Последний раз они выходили на связь 17 апреля и сообщили, что находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку". Их искали спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России. В воскресенье тела пропавших нашли на северном склоне Эльбруса."Согласно материалам проверки, 10 апреля группа в составе гида 1962 года рождения и женщины-альпинистки 1986 года рождения начали восхождение на Эльбрус с северного склона. Последний раз группа выходила на связь 21 апреля 2021 года, их спуск был затруднен в связи с погодными условиями на горе. Следователями выясняются обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210501/attraktsion-1730853838.html

эльбрус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия