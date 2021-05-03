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СК начал проверку после гибели двух альпинистов на Эльбрусе
СК начал проверку после гибели двух альпинистов на Эльбрусе
Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту гибели двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:52
2021-05-03T14:52
эльбрус
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту гибели двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на Эльбрус, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее сообщалось, что после восхождения на Эльбрус с северного склона группа, состоящая из гида и альпинистки, должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. Последний раз они выходили на связь 17 апреля и сообщили, что находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку". Их искали спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России. В воскресенье тела пропавших нашли на северном склоне Эльбруса."Согласно материалам проверки, 10 апреля группа в составе гида 1962 года рождения и женщины-альпинистки 1986 года рождения начали восхождение на Эльбрус с северного склона. Последний раз группа выходила на связь 21 апреля 2021 года, их спуск был затруднен в связи с погодными условиями на горе. Следователями выясняются обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", - говорится в сообщении.
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эльбрус, кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

СК начал проверку после гибели двух альпинистов на Эльбрусе

14:52 03.05.2021
 
© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкОкрестности горы Эльбрус
Окрестности горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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НАЛЬЧИК, 3 мая – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту гибели двух альпинистов, которые пропали больше недели назад после восхождения на Эльбрус, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что после восхождения на Эльбрус с северного склона группа, состоящая из гида и альпинистки, должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. Последний раз они выходили на связь 17 апреля и сообщили, что находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку". Их искали спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России. В воскресенье тела пропавших нашли на северном склоне Эльбруса.
"Согласно материалам проверки, 10 апреля группа в составе гида 1962 года рождения и женщины-альпинистки 1986 года рождения начали восхождение на Эльбрус с северного склона. Последний раз группа выходила на связь 21 апреля 2021 года, их спуск был затруднен в связи с погодными условиями на горе. Следователями выясняются обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", - говорится в сообщении.
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ЭльбрусКабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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