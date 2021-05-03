https://ria.ru/20210503/chtetsy-1730991009.html

В Татарстане проведут необычный конкурс

В Татарстане проведут необычный конкурс

Конкурс чтецов Корана среди мусульманок пройдет 29 мая в поселке Уруссу республики Татарстан, заявки принимаются уже сейчас, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T13:36

2021-05-03T13:36

2021-05-03T13:36

религия и мировоззрение

россия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Конкурс чтецов Корана среди мусульманок пройдет 29 мая в поселке Уруссу республики Татарстан, заявки принимаются уже сейчас, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман региона. "В конкурсе могут принять участие мусульманки, являющиеся гражданами России, независимо от возраста. По требованиям конкурса они не должны быть студентками центров по заучиванию Корана и хафизами (знатоками Писания). Каждая конкурсантка может участвовать только в одной номинации", - отметили в ДУМ РТ.Как пояснили в муфтияте, конкурс проводится с целью приобщения мусульманок "к истинному знанию ислама". Заявки на участие принимаются до 5 мая.

https://ria.ru/20210412/kamil-samigullin-pereizbran-muftiem-tatarstana-1727875380.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан)