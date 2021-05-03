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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210503/chtetsy-1730991009.html
В Татарстане проведут необычный конкурс
В Татарстане проведут необычный конкурс
Конкурс чтецов Корана среди мусульманок пройдет 29 мая в поселке Уруссу республики Татарстан, заявки принимаются уже сейчас, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:36
2021-05-03T13:36
религия и мировоззрение
россия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Конкурс чтецов Корана среди мусульманок пройдет 29 мая в поселке Уруссу республики Татарстан, заявки принимаются уже сейчас, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман региона. "В конкурсе могут принять участие мусульманки, являющиеся гражданами России, независимо от возраста. По требованиям конкурса они не должны быть студентками центров по заучиванию Корана и хафизами (знатоками Писания). Каждая конкурсантка может участвовать только в одной номинации", - отметили в ДУМ РТ.Как пояснили в муфтияте, конкурс проводится с целью приобщения мусульманок "к истинному знанию ислама". Заявки на участие принимаются до 5 мая.
https://ria.ru/20210412/kamil-samigullin-pereizbran-muftiem-tatarstana-1727875380.html
россия
республика татарстан (татарстан)
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россия, республика татарстан (татарстан)

В Татарстане проведут необычный конкурс

13:36 03.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКоран в руках муфтия
Коран в руках муфтия - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Конкурс чтецов Корана среди мусульманок пройдет 29 мая в поселке Уруссу республики Татарстан, заявки принимаются уже сейчас, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман региона.
"В конкурсе могут принять участие мусульманки, являющиеся гражданами России, независимо от возраста. По требованиям конкурса они не должны быть студентками центров по заучиванию Корана и хафизами (знатоками Писания). Каждая конкурсантка может участвовать только в одной номинации", - отметили в ДУМ РТ.
Как пояснили в муфтияте, конкурс проводится с целью приобщения мусульманок "к истинному знанию ислама". Заявки на участие принимаются до 5 мая.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 12:10Религия и мировоззрение
Камиль Самигуллин переизбран муфтием Татарстана
 
Религия и мировоззрениеРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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