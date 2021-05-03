Буксиры "станцевали" на фестивале ледоколов в Петербурге

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Выступление буксиров прошло на фестивале ледоколов в Петербурге. В акватории Невы у набережной Лейтенанта Шмидта суда кружили под ритмы мелодий и выпускали в небо струи воды. Фестиваль ледоколов стал одним из основных мероприятий, приуроченных к открытию всероссийского туристического сезона.