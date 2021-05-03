https://ria.ru/20210503/buksiry-1730976694.html
Буксиры "станцевали" на фестивале ледоколов в Петербурге
Буксиры "станцевали" на фестивале ледоколов в Петербурге
Выступление буксиров прошло на фестивале ледоколов в Петербурге. В акватории Невы у набережной Лейтенанта Шмидта суда кружили под ритмы мелодий и выпускали в небо струи воды. Фестиваль ледоколов стал одним из основных мероприятий, приуроченных к открытию всероссийского туристического сезона.
2021-05-03T10:44
2021-05-03T10:44
2021-05-03T10:44
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Буксиры "станцевали" на фестивале ледоколов в Петербурге
Выступление буксиров прошло на фестивале ледоколов в Петербурге. В акватории Невы у набережной Лейтенанта Шмидта суда кружили под ритмы мелодий и выпускали в небо струи воды. Фестиваль ледоколов стал одним из основных мероприятий, приуроченных к открытию всероссийского туристического сезона.
2021-05-03T10:44
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Буксиры "станцевали" на фестивале ледоколов в Петербурге
Выступление буксиров прошло на фестивале ледоколов в Петербурге. В акватории Невы у набережной Лейтенанта Шмидта суда кружили под ритмы мелодий и выпускали в небо струи воды. Фестиваль ледоколов стал одним из основных мероприятий, приуроченных к открытию всероссийского туристического сезона.
2021-05-03T10:44
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PT1M12S
Буксиры "станцевали" на фестивале ледоколов в Петербурге
Выступление буксиров прошло на фестивале ледоколов в Петербурге. В акватории Невы у набережной Лейтенанта Шмидта суда кружили под ритмы мелодий и выпускали в небо струи воды. Фестиваль ледоколов стал одним из основных мероприятий, приуроченных к открытию всероссийского туристического сезона.