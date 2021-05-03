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При столкновении лодки с баржей в Бангладеш погибли не менее 26 человек
При столкновении лодки с баржей в Бангладеш погибли не менее 26 человек
Не менее 26 человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении скоростной лодки с баржей в Бангладеш, сообщает издание Dhaka Tribune. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T08:21
2021-05-03T08:21
2021-05-03T08:22
бангладеш
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости. Не менее 26 человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении скоростной лодки с баржей в Бангладеш, сообщает издание Dhaka Tribune.По данным полиции, катер, на борту которого было более 30 человек, перевернулся после того, как врезался в груженую песком баржу. Причины столкновения выясняются.После столкновения спасатели вытащили из воды пять человек, пострадавшие направлены в больницу.На месте крушения продолжается спасательная операция, полиция считает, что после столкновения есть пропавшие без вести. Но место ЧП выехали водолазы из местной пожарной службы и речной полиции.
https://ria.ru/20200629/1573608404.html
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бангладеш, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 мая – РИА Новости.
Не менее 26 человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении скоростной лодки с баржей в Бангладеш
, сообщает издание Dhaka Tribune
.
По данным полиции, катер, на борту которого было более 30 человек, перевернулся после того, как врезался в груженую песком баржу. Причины столкновения выясняются.
После столкновения спасатели вытащили из воды пять человек, пострадавшие направлены в больницу.
На месте крушения продолжается спасательная операция, полиция считает, что после столкновения есть пропавшие без вести. Но место ЧП выехали водолазы из местной пожарной службы и речной полиции.