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Россия и Венесуэла возобновили прямое авиасообщение
Россия и Венесуэла возобновили прямое авиасообщение
Венесуэла и Россия открыли прямое авиасообщение, в Каракасе приземлился самолет из Москвы, сообщил венесуэльский министр туризма Али Падрон. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T20:55
2021-05-03T20:55
2021-05-03T23:22
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Венесуэла и Россия открыли прямое авиасообщение, в Каракасе приземлился самолет из Москвы, сообщил венесуэльский министр туризма Али Падрон."При соблюдении всех протоколов санитарной безопасности сегодня (в понедельник) в Боливарианскую Республику прибыл первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас — Москва", — написал министр в Twitter.По его словам, на борту находились 90 пассажиров, в том числе инвесторы, журналисты и блогеры.Минтуризма Венесуэлы ранее сообщало, что работает над двумя маршрутами: Каракас — Москва и Нуэва-Эспарта — Москва, продолжительностью 11 и 13 часов соответственно. Рейсы Conviasa смогут быть использованы и для коммерческих целей — предприниматели смогут быстро перевозить между странами до 40 тонн товаров.
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