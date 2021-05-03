https://ria.ru/20210503/aviasoobschenie-1731032366.html

Россия и Венесуэла возобновили прямое авиасообщение

Россия и Венесуэла возобновили прямое авиасообщение

Венесуэла и Россия открыли прямое авиасообщение, в Каракасе приземлился самолет из Москвы, сообщил венесуэльский министр туризма Али Падрон. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T20:55

2021-05-03T20:55

2021-05-03T23:22

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Венесуэла и Россия открыли прямое авиасообщение, в Каракасе приземлился самолет из Москвы, сообщил венесуэльский министр туризма Али Падрон."При соблюдении всех протоколов санитарной безопасности сегодня (в понедельник) в Боливарианскую Республику прибыл первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас — Москва", — написал министр в Twitter.По его словам, на борту находились 90 пассажиров, в том числе инвесторы, журналисты и блогеры.Минтуризма Венесуэлы ранее сообщало, что работает над двумя маршрутами: Каракас — Москва и Нуэва-Эспарта — Москва, продолжительностью 11 и 13 часов соответственно. Рейсы Conviasa смогут быть использованы и для коммерческих целей — предприниматели смогут быстро перевозить между странами до 40 тонн товаров.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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