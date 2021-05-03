Блинкен заявил, что США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан
03:37 03.05.2021 (обновлено: 04:52 03.05.2021)
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul, File
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иногда США забывают, какова была изначальная причина для ввода контингента в Афганистан 20 лет назад.
"Мы задействованы в Афганистане уже 20 лет и иногда забываем, почему направились туда изначально — для того, чтобы принять меры против тех, кто напал на нас 11 сентября. И мы сделали это", — отметил Блинкен в интервью телеканалу CBS.
"Мы должны быть готовы к любому сценарию, и их очень много. И мы смотрим на это очень ясным взглядом", — отметил он.
Блинкен также напомнил, что США не полностью уходят из страны.
"Наше посольство остается, остается помощь, которую мы оказываем Афганистану: экономическая поддержка, поддержка развития, гуманитарная. И не только от нас, но и от наших партнеров и союзников".
Белый дом ранее объявил, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении договоренностей.