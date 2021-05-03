https://ria.ru/20210503/afganistan-1730958659.html

Блинкен заявил, что США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан

Блинкен заявил, что США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иногда США забывают, какова была изначальная причина для ввода контингента в Афганистан 20 лет назад. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T03:37

2021-05-03T03:37

2021-05-03T04:52

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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иногда США забывают, какова была изначальная причина для ввода контингента в Афганистан 20 лет назад.Комментируя возможность прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" после вывода войск стран НАТО, госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий."Мы должны быть готовы к любому сценарию, и их очень много. И мы смотрим на это очень ясным взглядом", — отметил он.Блинкен также напомнил, что США не полностью уходят из страны.Белый дом ранее объявил, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении договоренностей.

https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html

https://ria.ru/20210502/terrorizm-1730560284.html

вашингтон

афганистан

доха

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вашингтон, энтони блинкен, нато, афганистан, доха, талибан, сша, в мире