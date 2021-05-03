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Блинкен заявил, что США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан
Блинкен заявил, что США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иногда США забывают, какова была изначальная причина для ввода контингента в Афганистан 20 лет назад. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T03:37
2021-05-03T04:52
вашингтон
энтони блинкен
нато
афганистан
доха
талибан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иногда США забывают, какова была изначальная причина для ввода контингента в Афганистан 20 лет назад.Комментируя возможность прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" после вывода войск стран НАТО, госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий."Мы должны быть готовы к любому сценарию, и их очень много. И мы смотрим на это очень ясным взглядом", — отметил он.Блинкен также напомнил, что США не полностью уходят из страны.Белый дом ранее объявил, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении договоренностей.
https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html
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вашингтон, энтони блинкен, нато, афганистан, доха, талибан, сша, в мире

Блинкен заявил, что США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан

03:37 03.05.2021 (обновлено: 04:52 03.05.2021)
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в Афганистане
Американские солдаты в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
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ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иногда США забывают, какова была изначальная причина для ввода контингента в Афганистан 20 лет назад.

"Мы задействованы в Афганистане уже 20 лет и иногда забываем, почему направились туда изначально — для того, чтобы принять меры против тех, кто напал на нас 11 сентября. И мы сделали это", — отметил Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Комментируя возможность прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" после вывода войск стран НАТО, госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий.
"Мы должны быть готовы к любому сценарию, и их очень много. И мы смотрим на это очень ясным взглядом", — отметил он.
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Блинкен также напомнил, что США не полностью уходят из страны.
"Наше посольство остается, остается помощь, которую мы оказываем Афганистану: экономическая поддержка, поддержка развития, гуманитарная. И не только от нас, но и от наших партнеров и союзников".
Белый дом ранее объявил, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении договоренностей.
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