https://ria.ru/20210502/zemletryasenie-1730895652.html

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T10:30

2021-05-02T10:30

2021-05-02T10:30

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

чили

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 06.57 по времени UTC (09.57 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 8 километрах к юго-востоку от города Кокимбо в Чили, очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210501/zemletryasenie-1730797857.html

чили

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2021

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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), чили, землетрясение, в мире