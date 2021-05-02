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У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T10:30
2021-05-02T10:30
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
чили
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 06.57 по времени UTC (09.57 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 8 километрах к юго-востоку от города Кокимбо в Чили, очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), чили, землетрясение, в мире

У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8

10:30 02.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис Тихий океан
 Тихий океан - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 06.57 по времени UTC (09.57 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 8 километрах к юго-востоку от города Кокимбо в Чили, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 04:52
На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение
 
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)ЧилиЗемлетрясениеВ мире
 
 
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