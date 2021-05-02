https://ria.ru/20210502/zemletryasenie-1730895652.html
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T10:30
2021-05-02T10:30
2021-05-02T10:30
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
чили
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 06.57 по времени UTC (09.57 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 8 километрах к юго-востоку от города Кокимбо в Чили, очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), чили, землетрясение, в мире