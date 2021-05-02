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В Волгограде из больницы сбежал осужденный за педофилию

В Волгограде из больницы сбежал осужденный за педофилию

Заключенный сбежал из больницы в Волгограде, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T12:04

2021-05-02T12:04

2021-05-02T19:14

волгоград

симферополь

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 2 мая — РИА Новости. Заключенный сбежал из больницы в Волгограде, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.Ранее в соцсетях сообщалось, что сбежавший заключенный был осужден в Симферополе в прошлом году на два года колонии-поселения за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

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симферополь

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, симферополь, волгоградская область, происшествия