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В Волгограде из больницы сбежал осужденный за педофилию
В Волгограде из больницы сбежал осужденный за педофилию
Заключенный сбежал из больницы в Волгограде, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T12:04
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волгоград
симферополь
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 2 мая — РИА Новости. Заключенный сбежал из больницы в Волгограде, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.Ранее в соцсетях сообщалось, что сбежавший заключенный был осужден в Симферополе в прошлом году на два года колонии-поселения за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.
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волгоград, симферополь, волгоградская область, происшествия

В Волгограде из больницы сбежал осужденный за педофилию

12:04 02.05.2021 (обновлено: 19:14 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр минской исправительной колонии
Охранный периметр минской исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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ВОЛГОГРАД, 2 мая — РИА Новости. Заключенный сбежал из больницы в Волгограде, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

"Тридцатого апреля 2021 года сотрудником колонии-поселения № 3, осуществляющим надзор, было выявлено отсутствие осужденного 1996 года рождения, находящегося на стационарном лечении в больнице № 1 города Волгограда... В настоящее время сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и полиции организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание осужденного", — сообщили в ведомстве. Отмечается, что также проводится служебная проверка.

Ранее в соцсетях сообщалось, что сбежавший заключенный был осужден в Симферополе в прошлом году на два года колонии-поселения за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.
 
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