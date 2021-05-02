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В Волгограде из больницы сбежал осужденный за педофилию
В Волгограде из больницы сбежал осужденный за педофилию
Заключенный сбежал из больницы в Волгограде, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T12:04
2021-05-02T12:04
2021-05-02T19:14
волгоград
симферополь
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 2 мая — РИА Новости. Заключенный сбежал из больницы в Волгограде, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.Ранее в соцсетях сообщалось, что сбежавший заключенный был осужден в Симферополе в прошлом году на два года колонии-поселения за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.
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волгоград, симферополь, волгоградская область, происшествия