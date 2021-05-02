https://ria.ru/20210502/vaktsinatsiya-1730901375.html

Названо число россиян, привившихся от коронавируса

Названо число россиян, привившихся от коронавируса

Обе дозы вакцины от коронавируса получили около 9 миллионов россиян, первым компонентом привиты 13 миллионов, сообщили в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:53

2021-05-02T11:53

2021-05-02T11:53

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602653465_0:0:2471:1390_1920x0_80_0_0_df54192bb73d0adc905faef183cc9f40.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Обе дозы вакцины от коронавируса получили около 9 миллионов россиян, первым компонентом привиты 13 миллионов, сообщили в эфире канала "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество