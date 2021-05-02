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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210502/vaktsinatsiya-1730901375.html
Названо число россиян, привившихся от коронавируса
Названо число россиян, привившихся от коронавируса
Обе дозы вакцины от коронавируса получили около 9 миллионов россиян, первым компонентом привиты 13 миллионов, сообщили в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:53
2021-05-02T11:53
распространение коронавируса
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Обе дозы вакцины от коронавируса получили около 9 миллионов россиян, первым компонентом привиты 13 миллионов, сообщили в эфире канала "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Названо число россиян, привившихся от коронавируса

11:53 02.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в мобильном пункте вакцинации в торговом центре "Ереван Плаза" в Москве
Мужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в мобильном пункте вакцинации в торговом центре Ереван Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая - РИА Новости. Обе дозы вакцины от коронавируса получили около 9 миллионов россиян, первым компонентом привиты 13 миллионов, сообщили в эфире канала "Россия 1".
"Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент - 13 миллионов", - сказали в эфире.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
 
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