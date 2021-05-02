https://ria.ru/20210502/spasateli-1730906564.html

В Волгоградской области спасли четверых детей из горящего дома

В Волгоградской области спасли четверых детей из горящего дома

В городе Котельниково (Волгоградская область) пожарные помогли четверым детям выбраться из горящего дома, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T13:04

2021-05-02T13:04

2021-05-02T20:03

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

волгоградская область

котельниково

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 2 мая — РИА Новости. В городе Котельниково (Волгоградская область) пожарные помогли четверым детям выбраться из горящего дома, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Частный дом на улице Сербина загорелся накануне днем, около 15:00. Возгорание началось в летней кухне, но когда пожарные приехали на место, дым уже заполнил второй этаж. В доме спасатели обнаружили четверых детей, которые от испуга не могли выбраться самостоятельно.Пожарные вывели детей на воздух и передали родителям, а затем ликвидировали возгорание, не позволив ему выйти за пределы одной комнаты.

https://ria.ru/20210430/pozhar-1730680600.html

россия

волгоградская область

котельниково

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, котельниково, происшествия