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В Волгоградской области спасли четверых детей из горящего дома
В Волгоградской области спасли четверых детей из горящего дома
В городе Котельниково (Волгоградская область) пожарные помогли четверым детям выбраться из горящего дома, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:04
2021-05-02T13:04
2021-05-02T20:03
хорошие новости
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
котельниково
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 2 мая — РИА Новости. В городе Котельниково (Волгоградская область) пожарные помогли четверым детям выбраться из горящего дома, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Частный дом на улице Сербина загорелся накануне днем, около 15:00. Возгорание началось в летней кухне, но когда пожарные приехали на место, дым уже заполнил второй этаж. В доме спасатели обнаружили четверых детей, которые от испуга не могли выбраться самостоятельно.Пожарные вывели детей на воздух и передали родителям, а затем ликвидировали возгорание, не позволив ему выйти за пределы одной комнаты.
https://ria.ru/20210430/pozhar-1730680600.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, котельниково, происшествия