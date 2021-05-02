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В Омской области загорелись жилые дома
В Омской области загорелись жилые дома
Три частных жилых дома загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Любинском районе Омской области, есть угроза перехода огня на соседние здания,... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:23
2021-05-02T13:23
2021-05-02T16:03
омская область
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Три частных жилых дома загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Любинском районе Омской области, есть угроза перехода огня на соседние здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, общая площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние дома.По уточненным данным, пять жилых домов и одна хозяйственная постройка уничтожены огнем в Любинском районе Омской области, пожар удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Огнем уничтожено пять жилых домов и одна хозпостройка", - сказал собеседник агентства.По его словам, в сгоревших домах проживали 16 человек, в том числе пять детей. Погорельцам предоставлено временное жилье из маневренного фонда."Пожар локализован на площади 1300 квадратных метров", - добавил собеседник агентства.
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омская область
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омская область, происшествия
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Три частных жилых дома загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Любинском районе Омской области
, есть угроза перехода огня на соседние здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В населенном пункте Северо-Любинский на улице Советская происходит возгорание трех частных жилых домов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние дома.
По уточненным данным, пять жилых домов и одна хозяйственная постройка уничтожены огнем в Любинском районе Омской области, пожар удалось локализовать на площади 1,3 тысячи квадратных метра, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Огнем уничтожено пять жилых домов и одна хозпостройка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в сгоревших домах проживали 16 человек, в том числе пять детей. Погорельцам предоставлено временное жилье из маневренного фонда.
"Пожар локализован на площади 1300 квадратных метров", - добавил собеседник агентства.