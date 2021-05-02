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В Кургане перекрыли движение по трассе из-за сильного задымления
В Кургане перекрыли движение по трассе из-за сильного задымления
Четыре хозяйственные постройки загорелись в результате сжигания мусора на территории садового товарищества в Кургане, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:36
2021-05-02T13:36
2021-05-02T16:30
россия
курган
происшествия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Четыре хозяйственные постройки загорелись в результате сжигания мусора на территории садового товарищества в Кургане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, площадь пожара уточняется. Есть угроза распространения огня на соседние здания и сооружения."Предварительная причина пожара - сжигание мусора", - добавил собеседник агентства.Позже в пресс-службе МЧС России уточнили площадь пожара.По словам собеседника агентства, общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра, достигающие 19 метров в секунду.По данным МЧС, к тушению огня привлечены 79 человек и 26 единиц техники. Рассматривается вопрос привлечения вертолета Ми-8.Пожар в садовом кооперативе в пригороде Кургана локализован, позже сообщил региональный главк МЧС."В 18.13 (16.13 мск - ред.) по местному времени пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.Отмечается, что площадь пожара составляет девять гектаров.
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россия, курган, происшествия
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Четыре хозяйственные постройки загорелись в результате сжигания мусора на территории садового товарищества в Кургане
, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В садовом товариществе "Курганский машиностроительный завод
-4" горят четыре постройки с угрозой распространения огня на ближайшие здания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара уточняется. Есть угроза распространения огня на соседние здания и сооружения.
"Предварительная причина пожара - сжигание мусора", - добавил собеседник агентства.
Позже в пресс-службе МЧС России уточнили площадь пожара.
По словам собеседника агентства, общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра, достигающие 19 метров в секунду.
"В связи с сильным задымлением движение по трассе шоссе имени Тюнина перекрыто до полной ликвидации пожара", - добавил собеседник агентства.
По данным МЧС, к тушению огня привлечены 79 человек и 26 единиц техники. Рассматривается вопрос привлечения вертолета Ми-8.
Пожар в садовом кооперативе в пригороде Кургана локализован, позже сообщил региональный главк МЧС.
"В 18.13 (16.13 мск - ред.) по местному времени пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь пожара составляет девять гектаров.