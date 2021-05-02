Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210502/postroyki-1730909621.html
В Кургане перекрыли движение по трассе из-за сильного задымления
В Кургане перекрыли движение по трассе из-за сильного задымления
Четыре хозяйственные постройки загорелись в результате сжигания мусора на территории садового товарищества в Кургане, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T13:36
2021-05-02T16:30
россия
курган
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730915550_0:14:1040:599_1920x0_80_0_0_02da9654c5701b7ffc58af72db33f4d7.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Четыре хозяйственные постройки загорелись в результате сжигания мусора на территории садового товарищества в Кургане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, площадь пожара уточняется. Есть угроза распространения огня на соседние здания и сооружения."Предварительная причина пожара - сжигание мусора", - добавил собеседник агентства.Позже в пресс-службе МЧС России уточнили площадь пожара.По словам собеседника агентства, общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра, достигающие 19 метров в секунду.По данным МЧС, к тушению огня привлечены 79 человек и 26 единиц техники. Рассматривается вопрос привлечения вертолета Ми-8.Пожар в садовом кооперативе в пригороде Кургана локализован, позже сообщил региональный главк МЧС."В 18.13 (16.13 мск - ред.) по местному времени пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.Отмечается, что площадь пожара составляет девять гектаров.
https://ria.ru/20210430/fabrika-1730614206.html
россия
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730915550_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_33fbcdb0e2c2897f73ff2aaf5112e464.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, курган, происшествия

В Кургане перекрыли движение по трассе из-за сильного задымления

13:36 02.05.2021 (обновлено: 16:30 02.05.2021)
 
© ГУМЧС России по Курганской областиВозгорание неэксплуатируемых садовых построек в городе Кургане, СНТ "КМЗ-4"
Возгорание неэксплуатируемых садовых построек в городе Кургане, СНТ КМЗ-4 - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© ГУМЧС России по Курганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Четыре хозяйственные постройки загорелись в результате сжигания мусора на территории садового товарищества в Кургане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В садовом товариществе "Курганский машиностроительный завод-4" горят четыре постройки с угрозой распространения огня на ближайшие здания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара уточняется. Есть угроза распространения огня на соседние здания и сооружения.
"Предварительная причина пожара - сжигание мусора", - добавил собеседник агентства.
Позже в пресс-службе МЧС России уточнили площадь пожара.
По словам собеседника агентства, общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра, достигающие 19 метров в секунду.
Кадры пожара на мебельной фабрике в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 08:47
В Иркутской области загорелась мебельная фабрика
"В связи с сильным задымлением движение по трассе шоссе имени Тюнина перекрыто до полной ликвидации пожара", - добавил собеседник агентства.
По данным МЧС, к тушению огня привлечены 79 человек и 26 единиц техники. Рассматривается вопрос привлечения вертолета Ми-8.
Пожар в садовом кооперативе в пригороде Кургана локализован, позже сообщил региональный главк МЧС.
"В 18.13 (16.13 мск - ред.) по местному времени пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь пожара составляет девять гектаров.
 
РоссияКурганПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37Блинкен: США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан
03:28Врачи рассказали, как защитить детей и питомцев от укуса клеща
03:21Врач назвал опасные для здоровья продукты на пикнике
03:12Глава ДНР объяснил, почему в Донбассе нет миротворцев ООН
03:04Англичане в 1945 году убили тысячи советских пленных, рассказал историк
02:49Кардиолог назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний
02:47Блинкен подтвердил планы США по закрытию тюрьмы в Гуантанамо
02:36Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
02:26Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"
02:15Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше
02:10Нарколог дал советы, как избежать праздничного запоя
02:06Премьер Чехии убедил главу Минюста насчет версии взрывов в Врбетице
01:47В России назвали сроки изменения правил купли-продажи машин с пробегом
01:43Россия назвала условие отказа от выхода из Договора по открытому небу
01:42На Садовом кольце в Москве потушили пожар в жилом доме
01:24При пожаре в жилом доме на Садовом кольце в Москве погиб один человек
01:15Аналитик объяснил, чем опасна покупка долларов
00:32На Эльбрусе нашли тела пропавших больше недели назад альпинистов
00:27Православные вступают в Светлую неделю после Пасхи
00:24Глава МИД Латвии захотел запретить зиме "въезд в страну"
Лента новостейМолния