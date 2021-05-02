https://ria.ru/20210502/postroyki-1730909621.html

В Кургане перекрыли движение по трассе из-за сильного задымления

В Кургане перекрыли движение по трассе из-за сильного задымления

Четыре хозяйственные постройки загорелись в результате сжигания мусора на территории садового товарищества в Кургане, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T13:36

2021-05-02T13:36

2021-05-02T16:30

россия

курган

происшествия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Четыре хозяйственные постройки загорелись в результате сжигания мусора на территории садового товарищества в Кургане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, площадь пожара уточняется. Есть угроза распространения огня на соседние здания и сооружения."Предварительная причина пожара - сжигание мусора", - добавил собеседник агентства.Позже в пресс-службе МЧС России уточнили площадь пожара.По словам собеседника агентства, общая площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра, достигающие 19 метров в секунду.По данным МЧС, к тушению огня привлечены 79 человек и 26 единиц техники. Рассматривается вопрос привлечения вертолета Ми-8.Пожар в садовом кооперативе в пригороде Кургана локализован, позже сообщил региональный главк МЧС."В 18.13 (16.13 мск - ред.) по местному времени пожар удалось локализовать", - говорится в сообщении.Отмечается, что площадь пожара составляет девять гектаров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курган, происшествия