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Самолет МЧС доставит в Москву семь пострадавших в ДТП на Ставрополье
Самолет МЧС доставит в Москву семь пострадавших в ДТП на Ставрополье
Самолет МЧС доставит в Москву шесть детей и одного взрослого, пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье, сообщает ведомство. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T05:16
2021-05-02T16:57
россия
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Самолет МЧС доставит в Москву шесть детей и одного взрослого, пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье, сообщает ведомство.На борту Ил-76 — восемь медиков из разных клиник и шесть из Федерального центра медицины катастроф "Защита". Минздрав решил отправить их за пострадавшими по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в Ставрополь.В Москве пострадавших примут НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко и Российская детская клиническая больница РНИМУ имени Пирогова.Авария на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь произошла в 16:40 30 апреля. Там столкнулись три автомобиля: ВАЗ, грузовик и автобус, в котором команда девочек из волгоградской школы олимпийского резерва ехала в Черкесск на соревнования по баскетболу. Из-за столкновения грузовик опрокинулся на автобус. По данным МВД, погибли пять человек, еще девять доставили в больницу.Сообщалось, что три девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, а еще три — в тяжелом.
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россия, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, ставропольский край, ставрополь, происшествия

Самолет МЧС доставит в Москву семь пострадавших в ДТП на Ставрополье

05:16 02.05.2021 (обновлено: 16:57 02.05.2021)
 
© РИА Новости / ГИБДД МВД РФ / Перейти в фотобанкДТП на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь
ДТП на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / ГИБДД МВД РФ
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Самолет МЧС доставит в Москву шесть детей и одного взрослого, пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье, сообщает ведомство.
На борту Ил-76 — восемь медиков из разных клиник и шесть из Федерального центра медицины катастроф "Защита". Минздрав решил отправить их за пострадавшими по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в Ставрополь.
В Москве пострадавших примут НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко и Российская детская клиническая больница РНИМУ имени Пирогова.
Авария на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь произошла в 16:40 30 апреля. Там столкнулись три автомобиля: ВАЗ, грузовик и автобус, в котором команда девочек из волгоградской школы олимпийского резерва ехала в Черкесск на соревнования по баскетболу. Из-за столкновения грузовик опрокинулся на автобус. По данным МВД, погибли пять человек, еще девять доставили в больницу.
Сообщалось, что три девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, а еще три — в тяжелом.
ДТП в Ставропольском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 15:28
Водитель грузовика рассказал, как произошло ДТП на Ставрополье
 
РоссияИл-76МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваСтавропольский крайСтавропольПроисшествия
 
 
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