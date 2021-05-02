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Самолет МЧС доставит в Москву семь пострадавших в ДТП на Ставрополье

Самолет МЧС доставит в Москву семь пострадавших в ДТП на Ставрополье

Самолет МЧС доставит в Москву шесть детей и одного взрослого, пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье, сообщает ведомство. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T05:16

2021-05-02T05:16

2021-05-02T16:57

россия

ил-76

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

ставропольский край

ставрополь

происшествия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Самолет МЧС доставит в Москву шесть детей и одного взрослого, пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье, сообщает ведомство.На борту Ил-76 — восемь медиков из разных клиник и шесть из Федерального центра медицины катастроф "Защита". Минздрав решил отправить их за пострадавшими по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в Ставрополь.В Москве пострадавших примут НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко и Российская детская клиническая больница РНИМУ имени Пирогова.Авария на 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь произошла в 16:40 30 апреля. Там столкнулись три автомобиля: ВАЗ, грузовик и автобус, в котором команда девочек из волгоградской школы олимпийского резерва ехала в Черкесск на соревнования по баскетболу. Из-за столкновения грузовик опрокинулся на автобус. По данным МВД, погибли пять человек, еще девять доставили в больницу.Сообщалось, что три девочки находятся в крайне тяжелом состоянии, а еще три — в тяжелом.

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ставропольский край

ставрополь

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2021

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россия, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, ставропольский край, ставрополь, происшествия