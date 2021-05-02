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В воскресенье в Москве ожидается до 15 градусов тепла
В воскресенье в Москве ожидается до 15 градусов тепла
Воздух в Москве в воскресенье прогреется до плюс 13-15 градусов, к вечеру ожидается небольшой дождь, который ночью перерастет в сильный ливень, сообщил РИА... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T10:27
2021-05-02T10:27
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в воскресенье прогреется до плюс 13-15 градусов, к вечеру ожидается небольшой дождь, который ночью перерастет в сильный ливень, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня у нас погода будет определяться влиянием теплого атмосферного фронта с запада, откуда и потянутся более плотные, многослойные облака, к исходу дня постепенно переходя в дождевое состояние. В Москве облачно, с прояснениями, поздним вечером начнется небольшой дождь, который в ночь на понедельник перерастет в очень интенсивный сильный ливень. Температура воздуха в столице плюс 13-15, в Подмосковье плюс 11-16", - рассказал Тишковец.По его словам, ожидается юго-восточный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

В воскресенье в Москве ожидается до 15 градусов тепла

10:27 02.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве
Отдыхающие на Крымской набережной в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в воскресенье прогреется до плюс 13-15 градусов, к вечеру ожидается небольшой дождь, который ночью перерастет в сильный ливень, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня у нас погода будет определяться влиянием теплого атмосферного фронта с запада, откуда и потянутся более плотные, многослойные облака, к исходу дня постепенно переходя в дождевое состояние. В Москве облачно, с прояснениями, поздним вечером начнется небольшой дождь, который в ночь на понедельник перерастет в очень интенсивный сильный ливень. Температура воздуха в столице плюс 13-15, в Подмосковье плюс 11-16", - рассказал Тишковец.
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По его словам, ожидается юго-восточный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.
 
Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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