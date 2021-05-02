https://ria.ru/20210502/pogoda-1730895246.html

В воскресенье в Москве ожидается до 15 градусов тепла

В воскресенье в Москве ожидается до 15 градусов тепла

Воздух в Москве в воскресенье прогреется до плюс 13-15 градусов, к вечеру ожидается небольшой дождь, который ночью перерастет в сильный ливень, сообщил РИА... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T10:27

2021-05-02T10:27

2021-05-02T10:27

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Воздух в Москве в воскресенье прогреется до плюс 13-15 градусов, к вечеру ожидается небольшой дождь, который ночью перерастет в сильный ливень, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня у нас погода будет определяться влиянием теплого атмосферного фронта с запада, откуда и потянутся более плотные, многослойные облака, к исходу дня постепенно переходя в дождевое состояние. В Москве облачно, с прояснениями, поздним вечером начнется небольшой дождь, который в ночь на понедельник перерастет в очень интенсивный сильный ливень. Температура воздуха в столице плюс 13-15, в Подмосковье плюс 11-16", - рассказал Тишковец.По его словам, ожидается юго-восточный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.

https://realty.ria.ru/20210430/tsvety-1730448989.html

москва

московская область (подмосковье)

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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество