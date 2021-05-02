https://ria.ru/20210502/mart-1730938789.html

Власти рассказали о смертности от COVID-19 в Москве в марте

Власти рассказали о смертности от COVID-19 в Москве в марте

Превышение смертности в марте в Москве составило 2 888 случаев по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T20:08

2021-05-02T20:08

2021-05-02T20:21

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Превышение смертности в марте в Москве составило 2 888 случаев по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что всего в марте в столице зарегистрировано 13 061 смерть."Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2 888 случаев", - говорится в сообщении.От коронавируса, как основной причины смерти, в Москве по данным за март умер 2 231 человек. В это число входят и те случаи, когда при отрицательном тесте при жизни и посмертно по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен COVID-19."Отмечено снижение по отношению к предыдущему месяцу – в марте от коронавируса умерло на 215 человек меньше, чем в феврале", - добавляется в сообщении.Добавляется, что летальность от коронавируса в Москве, если учитывать только случаи, когда заболевание явилось основной причиной смерти, составляет 2,66%.

https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730800387.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва