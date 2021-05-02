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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210502/mart-1730938789.html
Власти рассказали о смертности от COVID-19 в Москве в марте
Власти рассказали о смертности от COVID-19 в Москве в марте
Превышение смертности в марте в Москве составило 2 888 случаев по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T20:08
2021-05-02T20:21
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
распространение коронавируса
москва
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Превышение смертности в марте в Москве составило 2 888 случаев по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что всего в марте в столице зарегистрировано 13 061 смерть."Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2 888 случаев", - говорится в сообщении.От коронавируса, как основной причины смерти, в Москве по данным за март умер 2 231 человек. В это число входят и те случаи, когда при отрицательном тесте при жизни и посмертно по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен COVID-19."Отмечено снижение по отношению к предыдущему месяцу – в марте от коронавируса умерло на 215 человек меньше, чем в феврале", - добавляется в сообщении.Добавляется, что летальность от коронавируса в Москве, если учитывать только случаи, когда заболевание явилось основной причиной смерти, составляет 2,66%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

Власти рассказали о смертности от COVID-19 в Москве в марте

20:08 02.05.2021 (обновлено: 20:21 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Превышение смертности в марте в Москве составило 2 888 случаев по сравнению с прошлым годом, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
Отмечается, что всего в марте в столице зарегистрировано 13 061 смерть.
"Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2 888 случаев", - говорится в сообщении.
От коронавируса, как основной причины смерти, в Москве по данным за март умер 2 231 человек. В это число входят и те случаи, когда при отрицательном тесте при жизни и посмертно по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен COVID-19.
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"Отмечено снижение по отношению к предыдущему месяцу – в марте от коронавируса умерло на 215 человек меньше, чем в феврале", - добавляется в сообщении.
Добавляется, что летальность от коронавируса в Москве, если учитывать только случаи, когда заболевание явилось основной причиной смерти, составляет 2,66%.
 
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