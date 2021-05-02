https://ria.ru/20210502/livni-1730921066.html

Жителям Центральной России пообещали аномальные ливни

Жителям Центральной России пообещали аномальные ливни

Жителей Центральной России ожидают аномальные дожди с грозами, заявил в беседе с РБК ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T16:11

2021-05-02T16:11

2021-05-02T19:54

россия

погода

евгений тишковец

гроза

москва

московская область (подмосковье)

калужская область

тульская область

брянская область

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Жителей Центральной России ожидают аномальные дожди с грозами, заявил в беседе с РБК ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 километров в час, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями", — предупредил синоптик.По его словам, непогода придет в Брянскую, Калужскую, Тульскую и Московскую области — там грозы пройдут с вероятностью 70-80 процентов.В Москве осадки выпадут ночью 3 мая. Как отметил Тишковец в беседе с РИА Новости, в столице дожди начнутся после полуночи, и до утра "будет лить". По его словам, на каждый квадратный метр московских улиц выльется "два ведра воды".Согласно прогнозу, атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210501/pogoda-1730796340.html

https://ria.ru/20210428/pogoda-1730246349.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

калужская область

тульская область

брянская область

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