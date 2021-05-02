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Жителям Центральной России пообещали аномальные ливни
Жителям Центральной России пообещали аномальные ливни
Жителей Центральной России ожидают аномальные дожди с грозами, заявил в беседе с РБК ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T16:11
2021-05-02T19:54
россия
погода
евгений тишковец
гроза
москва
московская область (подмосковье)
калужская область
тульская область
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Жителей Центральной России ожидают аномальные дожди с грозами, заявил в беседе с РБК ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 километров в час, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями", — предупредил синоптик.По его словам, непогода придет в Брянскую, Калужскую, Тульскую и Московскую области — там грозы пройдут с вероятностью 70-80 процентов.В Москве осадки выпадут ночью 3 мая. Как отметил Тишковец в беседе с РИА Новости, в столице дожди начнутся после полуночи, и до утра "будет лить". По его словам, на каждый квадратный метр московских улиц выльется "два ведра воды".Согласно прогнозу, атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210501/pogoda-1730796340.html
https://ria.ru/20210428/pogoda-1730246349.html
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россия, погода, евгений тишковец, гроза, москва, московская область (подмосковье), калужская область, тульская область, брянская область, общество

Жителям Центральной России пообещали аномальные ливни

16:11 02.05.2021 (обновлено: 19:54 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Жителей Центральной России ожидают аномальные дожди с грозами, заявил в беседе с РБК ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 километров в час, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями", — предупредил синоптик.
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По его словам, непогода придет в Брянскую, Калужскую, Тульскую и Московскую области — там грозы пройдут с вероятностью 70-80 процентов.
В Москве осадки выпадут ночью 3 мая. Как отметил Тишковец в беседе с РИА Новости, в столице дожди начнутся после полуночи, и до утра "будет лить". По его словам, на каждый квадратный метр московских улиц выльется "два ведра воды".
Согласно прогнозу, атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба.
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