https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730917668.html

В США выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявили более 45 тысяч новых случаев COVID-19

Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 45 303, скончались 490 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T15:43

2021-05-02T15:43

2021-05-02T15:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 45 303, скончались 490 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали более 56 тысяч случаев заражения COVID-19 и 1038 летальных исходов.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,3 миллиона зараженных, скончались более 576 тысяч пациентов с COVID-19.

https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730119150.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире