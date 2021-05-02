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В Индии зафиксировали рекордное число смертей в сутки из-за коронавируса
В Индии зафиксировали рекордное число смертей в сутки из-за коронавируса
В Индии обновился антирекорд по количеству жертв коронавируса за сутки, следует из сообщения Минздрава страны. РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T11:32
2021-05-02T11:32
2021-05-02T14:56
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коронавирусы
индия
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Индии обновился антирекорд по количеству жертв коронавируса за сутки, следует из сообщения Минздрава страны.Всего медики выявили 392 488 заболевших COVID-19, скончались 3689 пациентов. До этого максимальное число летальных исходов зафиксировали 28 апреля — тогда оно составило 3645 человек.Накануне в стране был отмечен наибольший прирост заболевших — за сутки врачи выявили почти 402 тысячи случаев коронавируса. Сейчас Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных заражений коронавирусом. Согласно последним данным, всего выявили свыше 19,5 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч пациентов.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
В Индии
обновился антирекорд по количеству жертв коронавируса за сутки, следует из сообщения Минздрава страны.
Всего медики выявили 392 488 заболевших COVID-19, скончались 3689 пациентов. До этого максимальное число летальных исходов зафиксировали 28 апреля — тогда оно составило 3645 человек.
Накануне в стране был отмечен наибольший прирост заболевших — за сутки врачи выявили почти 402 тысячи случаев коронавируса.
Сейчас Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных заражений коронавирусом. Согласно последним данным, всего выявили свыше 19,5 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч пациентов.