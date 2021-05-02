https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730899832.html

В Индии зафиксировали рекордное число смертей в сутки из-за коронавируса

В Индии зафиксировали рекордное число смертей в сутки из-за коронавируса

В Индии обновился антирекорд по количеству жертв коронавируса за сутки, следует из сообщения Минздрава страны. РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T11:32

2021-05-02T11:32

2021-05-02T14:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730559693_215:0:2811:1460_1920x0_80_0_0_f200bcb7e9cf876adb1287fd48dd02ad.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Индии обновился антирекорд по количеству жертв коронавируса за сутки, следует из сообщения Минздрава страны.Всего медики выявили 392 488 заболевших COVID-19, скончались 3689 пациентов. До этого максимальное число летальных исходов зафиксировали 28 апреля — тогда оно составило 3645 человек.Накануне в стране был отмечен наибольший прирост заболевших — за сутки врачи выявили почти 402 тысячи случаев коронавируса. Сейчас Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных заражений коронавирусом. Согласно последним данным, всего выявили свыше 19,5 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 15,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 215 тысяч пациентов.

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире