https://ria.ru/20210502/belorussiya-1730943916.html

МВД Белоруссии раскрыло детали дела о госперевороте

МВД Белоруссии раскрыло детали дела о госперевороте

Участники группы заговорщиков, которых обвиняют в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и в попытке госпереворота, оказались... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T21:10

2021-05-02T21:10

2021-05-02T22:15

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МИНСК, 2 мая — РИА Новости. Участники группы заговорщиков, которых обвиняют в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и в попытке госпереворота, оказались мелкими мошенниками, заявил командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ.По мнению замглавы МВД, обвиняемые планировали просто поделить деньги.При этом Карпенков предупредил, что силовики обезвредят всех сторонников радикальных взглядов, которые попытаются предпринять какие-либо действия."Не исключено, что если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет", — заключил Карпенков.В середине апреля Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам главы государства, к этому причастны спецслужбы США.В КГБ республики добавили, что заговорщики планировали также организовать вооруженный мятеж и захватить власть.Обвиняемыми по делу проходят девять человек, из них четверо заключены в СИЗО, остальные находятся за границей — в США, Литве и на Украине. Их также заочно арестовали.В эфире белорусских телеканалов показали кадры, на которых юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев дают признательные показания.

https://ria.ru/20210429/peskov-1730487838.html

https://ria.ru/20210424/perevorot-1729779218.html

москва

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сша

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александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, сша, в мире