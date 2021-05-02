https://ria.ru/20210502/belorussiya-1730943916.html
МВД Белоруссии раскрыло детали дела о госперевороте
МВД Белоруссии раскрыло детали дела о госперевороте
Участники группы заговорщиков, которых обвиняют в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и в попытке госпереворота, оказались... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T21:10
2021-05-02T21:10
2021-05-02T22:15
александр лукашенко
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белоруссия
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МИНСК, 2 мая — РИА Новости. Участники группы заговорщиков, которых обвиняют в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и в попытке госпереворота, оказались мелкими мошенниками, заявил командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ.По мнению замглавы МВД, обвиняемые планировали просто поделить деньги.При этом Карпенков предупредил, что силовики обезвредят всех сторонников радикальных взглядов, которые попытаются предпринять какие-либо действия."Не исключено, что если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет", — заключил Карпенков.В середине апреля Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам главы государства, к этому причастны спецслужбы США.В КГБ республики добавили, что заговорщики планировали также организовать вооруженный мятеж и захватить власть.Обвиняемыми по делу проходят девять человек, из них четверо заключены в СИЗО, остальные находятся за границей — в США, Литве и на Украине. Их также заочно арестовали.В эфире белорусских телеканалов показали кадры, на которых юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев дают признательные показания.
https://ria.ru/20210429/peskov-1730487838.html
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александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, сша, в мире
МИНСК, 2 мая — РИА Новости.
Участники группы заговорщиков, которых обвиняют в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и в попытке госпереворота, оказались мелкими мошенниками, заявил командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ
.
"Нет, они не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой. Это мелкие мошенники, крадуны, каждый хочет внести какое-то свое предложение, свою тему, только чтобы эта тема получила финансирование. Это как воры, которые хотят обворовать друг друга. И вот они сидят и обсуждают, как они заблокируют Минск
, заблокируют внутренние войска, а лучше целый Минск. Поэтому все это мошеннические темы с одной лишь целью — перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать", — сказал он.
По мнению замглавы МВД, обвиняемые планировали просто поделить деньги.
При этом Карпенков предупредил, что силовики обезвредят всех сторонников радикальных взглядов, которые попытаются предпринять какие-либо действия.
"Не исключено, что если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет", — заключил Карпенков.
В середине апреля Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По словам главы государства, к этому причастны спецслужбы США
.
В КГБ республики добавили, что заговорщики планировали также организовать вооруженный мятеж и захватить власть.
Обвиняемыми по делу проходят девять человек, из них четверо заключены в СИЗО, остальные находятся за границей — в США, Литве и на Украине. Их также заочно арестовали.
В эфире белорусских телеканалов показали кадры, на которых юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев дают признательные показания.