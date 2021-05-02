https://ria.ru/20210502/avtomobil-1730892481.html

Эксперты посоветовали, как подготовить автомобиль к долгой поездке

Эксперты посоветовали, как подготовить автомобиль к долгой поездке

Перед долгой поездкой на автомобиле стоит проверить уровень технических жидкостей в машине, работу фар, не забыть взять запасное колесо и инструменты для его... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T09:55

2021-05-02T09:55

2021-05-02T09:55

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авто

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Перед долгой поездкой на автомобиле стоит проверить уровень технических жидкостей в машине, работу фар, не забыть взять запасное колесо и инструменты для его установки, буксировочный трос и провода для "прикуривания", а также обновить автомобильную аптечку, посоветовали РИА Новости в сервисе "СберАвто".Собираясь в поездку, стоит взять с собой "запаску" и необходимые инструменты для ее установки, буксировочный трос, внешнее пусковое устройство или провода для "прикуривания". Также не стоит забывать и об автомобильном герметике - он поможет справиться с небольшими повреждениями колёс и "дотянуть" до ближайшей мастерской или возвращения домой.Кроме того, водителям следует проверить, на месте ли все необходимые компоненты автомобильной аптечки, не истек ли срок годности лекарств и при необходимости заменить их на новые. А если предстоит поездка в теплые районы, возьмите с собой репелленты от комаров и клещей, добавляют эксперты."Долгая дорога может утомить водителя и пассажиров, поэтому лучше заранее подготовить салон автомобиля к комфортной поездке. Стоит взять с собой в дорогу бутылку воды, "перекус" в термосумке, плед или одеяло, а также хотя бы немного наличных денег – в загородных населенных пунктах еще остались места, где банковские карты могут не обслуживаться", - напоминают в компании.Наконец, если в поездке участвуют дети, стоит заранее обеспечить им досуг - запастись книжками-раскрасками, наклейками или электронными устройствами с загруженными мультфильмами или аудиосказками. При этом не стоит забывать портативное зарядное устройство и наушники.

https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html

https://ria.ru/20210430/tekhosmotr-1730765373.html

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россия, авто, общество