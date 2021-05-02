https://ria.ru/20210502/avtomobil-1730892481.html
Эксперты посоветовали, как подготовить автомобиль к долгой поездке
Эксперты посоветовали, как подготовить автомобиль к долгой поездке
Перед долгой поездкой на автомобиле стоит проверить уровень технических жидкостей в машине, работу фар, не забыть взять запасное колесо и инструменты для его... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T09:55
2021-05-02T09:55
2021-05-02T09:55
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Перед долгой поездкой на автомобиле стоит проверить уровень технических жидкостей в машине, работу фар, не забыть взять запасное колесо и инструменты для его установки, буксировочный трос и провода для "прикуривания", а также обновить автомобильную аптечку, посоветовали РИА Новости в сервисе "СберАвто".Собираясь в поездку, стоит взять с собой "запаску" и необходимые инструменты для ее установки, буксировочный трос, внешнее пусковое устройство или провода для "прикуривания". Также не стоит забывать и об автомобильном герметике - он поможет справиться с небольшими повреждениями колёс и "дотянуть" до ближайшей мастерской или возвращения домой.Кроме того, водителям следует проверить, на месте ли все необходимые компоненты автомобильной аптечки, не истек ли срок годности лекарств и при необходимости заменить их на новые. А если предстоит поездка в теплые районы, возьмите с собой репелленты от комаров и клещей, добавляют эксперты."Долгая дорога может утомить водителя и пассажиров, поэтому лучше заранее подготовить салон автомобиля к комфортной поездке. Стоит взять с собой в дорогу бутылку воды, "перекус" в термосумке, плед или одеяло, а также хотя бы немного наличных денег – в загородных населенных пунктах еще остались места, где банковские карты могут не обслуживаться", - напоминают в компании.Наконец, если в поездке участвуют дети, стоит заранее обеспечить им досуг - запастись книжками-раскрасками, наклейками или электронными устройствами с загруженными мультфильмами или аудиосказками. При этом не стоит забывать портативное зарядное устройство и наушники.
https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html
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россия, авто, общество
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Перед долгой поездкой на автомобиле стоит проверить уровень технических жидкостей в машине, работу фар, не забыть взять запасное колесо и инструменты для его установки, буксировочный трос и провода для "прикуривания", а также обновить автомобильную аптечку, посоветовали РИА Новости в сервисе "СберАвто".
"Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкости, омывателя стекол и уровень масла. Если пришло время замены масла – лучше сделать это до поездки", - рекомендуют в компании. Перед поездкой необходимо также убедиться, что вся световая индикация, фары ближнего и дальнего света работают исправно. А если предстоит поездка в ночь, свет нужно настроить так, чтобы не слепить других водителей на дороге.
Собираясь в поездку, стоит взять с собой "запаску" и необходимые инструменты для ее установки, буксировочный трос, внешнее пусковое устройство или провода для "прикуривания". Также не стоит забывать и об автомобильном герметике - он поможет справиться с небольшими повреждениями колёс и "дотянуть" до ближайшей мастерской или возвращения домой.
Кроме того, водителям следует проверить, на месте ли все необходимые компоненты автомобильной аптечки, не истек ли срок годности лекарств и при необходимости заменить их на новые. А если предстоит поездка в теплые районы, возьмите с собой репелленты от комаров и клещей, добавляют эксперты.
"Долгая дорога может утомить водителя и пассажиров, поэтому лучше заранее подготовить салон автомобиля к комфортной поездке. Стоит взять с собой в дорогу бутылку воды, "перекус" в термосумке, плед или одеяло, а также хотя бы немного наличных денег – в загородных населенных пунктах еще остались места, где банковские карты могут не обслуживаться", - напоминают в компании.
Наконец, если в поездке участвуют дети, стоит заранее обеспечить им досуг - запастись книжками-раскрасками, наклейками или электронными устройствами с загруженными мультфильмами или аудиосказками. При этом не стоит забывать портативное зарядное устройство и наушники.