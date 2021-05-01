https://ria.ru/20210501/zemletryasenie-1730797857.html

На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на северо-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T04:52

2021-05-01T04:52

2021-05-01T11:13

тихий океан

мияги

япония

токио

землетрясение

в мире

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ТОКИО, 1 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на северо-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в Тихом океане в районе префектуры Мияги. Угрозы цунами нет. Толчки ощущались на севере и востоке страны, в том числе в Токио.Информации о жертвах и разрушениях нет.

https://ria.ru/20210429/zemlyatresenie-1730418729.html

тихий океан

мияги

япония

токио

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, мияги, япония, токио, землетрясение, в мире