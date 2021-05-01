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На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение
На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на северо-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T04:52
2021-05-01T11:13
тихий океан
мияги
япония
токио
землетрясение
в мире
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ТОКИО, 1 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на северо-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в Тихом океане в районе префектуры Мияги. Угрозы цунами нет. Толчки ощущались на севере и востоке страны, в том числе в Токио.Информации о жертвах и разрушениях нет.
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тихий океан, мияги, япония, токио, землетрясение, в мире

На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение

04:52 01.05.2021 (обновлено: 11:13 01.05.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на северо-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в Тихом океане в районе префектуры Мияги. Угрозы цунами нет. Толчки ощущались на севере и востоке страны, в том числе в Токио.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
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