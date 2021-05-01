https://ria.ru/20210501/zemletryasenie-1730797857.html
На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение
На северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на северо-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T04:52
2021-05-01T04:52
2021-05-01T11:13
тихий океан
мияги
япония
токио
землетрясение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ТОКИО, 1 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на северо-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.Очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в Тихом океане в районе префектуры Мияги. Угрозы цунами нет. Толчки ощущались на севере и востоке страны, в том числе в Токио.Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20210429/zemlyatresenie-1730418729.html
тихий океан
мияги
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, мияги, япония, токио, землетрясение, в мире