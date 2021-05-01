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Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
Следующий запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется вечером 27 мая, сообщили РИА Новости два... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T03:06
2021-05-01T09:54
россия
восточный
oneweb
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космос - риа наука
союз
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Следующий запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется вечером 27 мая, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.Другой источник РИА Новости подтвердил данную информацию.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже шесть: два с Байконура, три с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 182 спутника.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022-го развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210427/kosmos-1730073428.html
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россия, восточный, oneweb, земля, arianespace, космос - риа наука, союз, москва, байконур (город)

Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный

03:06 01.05.2021 (обновлено: 09:54 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2" с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Роскосмос
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Следующий запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется вечером 27 мая, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

"Старт намечается на 27 мая в 20:43 мск (28 мая в 02:43 по местному времени. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.

Другой источник РИА Новости подтвердил данную информацию.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже шесть: два с Байконура, три с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 182 спутника.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022-го развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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РоссиявосточныйOneWebЗемляArianespaceКосмос - РИА НаукаСоюзМоскваБайконур (город)
 
 
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