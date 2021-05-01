https://ria.ru/20210501/vostochnyy-1730796056.html

Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный

Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный

Следующий запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется вечером 27 мая, сообщили РИА Новости два... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T03:06

2021-05-01T03:06

2021-05-01T09:54

россия

восточный

oneweb

земля

arianespace

космос - риа наука

союз

москва

байконур (город)

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Следующий запуск британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный планируется вечером 27 мая, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.Другой источник РИА Новости подтвердил данную информацию.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже шесть: два с Байконура, три с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 182 спутника.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022-го развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210427/kosmos-1730073428.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, восточный, oneweb, земля, arianespace, космос - риа наука, союз, москва, байконур (город)