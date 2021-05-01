https://ria.ru/20210501/vaktsina-1730796920.html

Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson

Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson

Канада временно не будет применять первую партию вакцины производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson, из-за опасений относительно их качества на... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T03:23

2021-05-01T03:23

2021-05-01T03:24

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Канада временно не будет применять первую партию вакцины производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson, из-за опасений относительно их качества на фоне закрытия предприятия по производству препарата в США, сообщает министерство здравоохранения страны.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило, что обнаружило случаи массового загрязнения вакцин компании Johnson & Johnson, произведенных на заводе биотехнологической компании Emergent BioSolutions в штате Балтимор, из-за чего пришлось приостановить работу комплекса.По данным минздрава Канады, лекарственное вещество, которое производилось на предприятии Emergent, использовалось при производстве вакцины Janssen. Лекарственное вещество должно, как поясняет минздрав, сначала пройти обработку, чтобы затем стать вакциной. При этом конечный продукт - вакцины Janssen - производились на другом заводе за пределами США. Канада, по данным канала CBC, получила 28 апреля 300 тысяч доз препарата.Минздрав подчеркнул, что ведет работу с Janssen и FDA над получением всей информации, необходимой для завершения оценки, прежде чем дать разрешение на распространение вакцины по стране.Ранее медицинские регуляторы США FDA и CDC сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Оба регулятора считают, что использование вакцины должно быть продолжено, и уверены, что она является безопасной и эффективной.

https://ria.ru/20210420/vaktsinatsiya-1729137810.html

https://ria.ru/20210416/tromboz-1728659185.html

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2021

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коронавирус covid-19, johnson & johnson, москва, канада, балтимор, сша, в мире