https://ria.ru/20210501/pozhar-1730836598.html

В Кургане загорелись несколько частных домов

В Кургане загорелись несколько частных домов

В Кургане горят несколько частных жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T14:55

2021-05-01T14:55

2021-05-01T16:34

курган

происшествия

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Кургане горят несколько частных жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.Первоначально представитель экстренных служб региона сообщил агентству, что на улице Олега Кошевого загорелись пять домов. Позже в МЧС уточнили, что пожар охватил уже семь строений, а его площадь достигла 1,7 тысячи квадратных метров.В ведомстве добавили, что быстрому распространению огня способствует сильный ветер. В ликвидации пожара участвуют более 50 человек и 14 единиц техники.По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210501/pozhar-1730803362.html

курган

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курган, происшествия