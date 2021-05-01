https://ria.ru/20210501/pozhar-1730836598.html
В Кургане загорелись несколько частных домов
В Кургане загорелись несколько частных домов
В Кургане горят несколько частных жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:55
2021-05-01T14:55
2021-05-01T16:34
курган
происшествия
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Кургане горят несколько частных жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.Первоначально представитель экстренных служб региона сообщил агентству, что на улице Олега Кошевого загорелись пять домов. Позже в МЧС уточнили, что пожар охватил уже семь строений, а его площадь достигла 1,7 тысячи квадратных метров.В ведомстве добавили, что быстрому распространению огня способствует сильный ветер. В ликвидации пожара участвуют более 50 человек и 14 единиц техники.По предварительным данным, пострадавших нет.
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курган, происшествия
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
В Кургане
горят несколько частных жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Первоначально представитель экстренных служб региона сообщил агентству, что на улице Олега Кошевого загорелись пять домов. Позже в МЧС уточнили, что пожар охватил уже семь строений, а его площадь достигла 1,7 тысячи квадратных метров.
В ведомстве добавили, что быстрому распространению огня способствует сильный ветер. В ликвидации пожара участвуют более 50 человек и 14 единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет.