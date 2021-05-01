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Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
Двое из десяти пострадавших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибли три человека, находятся в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T03:19
2021-05-01T03:19
2021-05-01T07:34
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ХАБАРОВСК, 1 мая - РИА Новости. Двое из десяти пострадавших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибли три человека, находятся в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном минздраве в субботу.Ранее ГУМЧС по Хабаровскому краю сообщало, что в 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе опрокинулся автобус. На рейсе Хабаровск-Ванино ехало 32 пассажира и два водителя. Как сообщали изначально РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали семь человек, из них трое погибли, в том числе один ребенок. Следователи и прокуратура начали проверку.В минздраве края уточнили, что на текущий момент известно о трех погибших и 10 пострадавших, включая троих детей: двое по 17-18 лет и один - 5-6 лет, но не уточняется - есть ли они среди погибших. При этом в краевом УГИБДД РИА Новости уточнили, что среди трех погибших - две женщины и девушка 17 лет.Отмечается, что ближе к обеду борт прилетит в Хабаровск, пациентов осмотрят, и только тогда появятся дополнительные сведения.В краевом УГИБДД рассказали РИА Новости, что на 361-м километре трассы Лидога - Ванино водитель 1990 года рождения, управляя маршрутным автобусом, выехал на полосу встречного движения и допустил съезд в левый кювет по ходу движения. Автобус в итоге перевернулся и упал на левый бок.
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россия, хабаровск, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 1 мая - РИА Новости. Двое из десяти пострадавших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибли три человека, находятся в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном минздраве в субботу.
Ранее ГУМЧС по Хабаровскому краю сообщало, что в 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе опрокинулся автобус. На рейсе Хабаровск-Ванино ехало 32 пассажира и два водителя. Как сообщали изначально РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали семь человек, из них трое погибли, в том числе один ребенок. Следователи и прокуратура начали проверку.
В минздраве края уточнили, что на текущий момент известно о трех погибших и 10 пострадавших, включая троих детей: двое по 17-18 лет и один - 5-6 лет, но не уточняется - есть ли они среди погибших. При этом в краевом УГИБДД РИА Новости уточнили, что среди трех погибших - две женщины и девушка 17 лет.
"Шесть человек осматривают в районном кафе (были неподалеку). Работает две бригады из Нанайского района, одна бригада из Ванино. Борт с реанимационной бригадой центра медицины катастроф вылетел в 5.55 по местному времени. Три человека доставлено в Ванинскую ЦРБ, один госпитализирован, мужчина и ребенок отправлены на амбулаторное лечение. Еще одного человека доставят в Троицкую ЦРБ. Остальные уехали попутным и личным транспортом. Пострадавших доставят в ККБ №2. Два пассажира находятся в тяжелом состоянии, шесть - с травмами", - сообщили в краевом минздраве журналистам.
Отмечается, что ближе к обеду борт прилетит в Хабаровск, пациентов осмотрят, и только тогда появятся дополнительные сведения.
В краевом УГИБДД рассказали РИА Новости, что на 361-м километре трассы Лидога - Ванино водитель 1990 года рождения, управляя маршрутным автобусом, выехал на полосу встречного движения и допустил съезд в левый кювет по ходу движения. Автобус в итоге перевернулся и упал на левый бок.