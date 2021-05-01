https://ria.ru/20210501/postradavshie-1730796656.html

Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии

Двое из десяти пострадавших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибли три человека, находятся в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T03:19

2021-05-01T03:19

2021-05-01T07:34

россия

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 1 мая - РИА Новости. Двое из десяти пострадавших в результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае, где погибли три человека, находятся в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в региональном минздраве в субботу.Ранее ГУМЧС по Хабаровскому краю сообщало, что в 140 километрах от населенного пункта Лидога в Нанайском муниципальном районе опрокинулся автобус. На рейсе Хабаровск-Ванино ехало 32 пассажира и два водителя. Как сообщали изначально РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали семь человек, из них трое погибли, в том числе один ребенок. Следователи и прокуратура начали проверку.В минздраве края уточнили, что на текущий момент известно о трех погибших и 10 пострадавших, включая троих детей: двое по 17-18 лет и один - 5-6 лет, но не уточняется - есть ли они среди погибших. При этом в краевом УГИБДД РИА Новости уточнили, что среди трех погибших - две женщины и девушка 17 лет.Отмечается, что ближе к обеду борт прилетит в Хабаровск, пациентов осмотрят, и только тогда появятся дополнительные сведения.В краевом УГИБДД рассказали РИА Новости, что на 361-м километре трассы Лидога - Ванино водитель 1990 года рождения, управляя маршрутным автобусом, выехал на полосу встречного движения и допустил съезд в левый кювет по ходу движения. Автобус в итоге перевернулся и упал на левый бок.

https://ria.ru/20210430/prichina-1730763985.html

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хабаровск

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хабаровск, хабаровский край, происшествия