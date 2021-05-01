МВД Киргизии и Таджикистана договорились о патрулировании сел на границе
14:52 01.05.2021 (обновлено: 15:01 01.05.2021)
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники полиции Киргизии в районе села Кок-Таш
© Sputnik / Эламан Карымшаков
БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. МВД Киргизии и Таджикистана договорились о совместном патрулировании приграничных сел, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
Как сообщается, в субботу замглавы МВД Киргизии Суйун Омурзаков встретился со своим таджикским коллегой Нозимом Иброхимзодой на территории села Интернациональное Лейлекского района Баткенской области.
"Были обсуждены вопросы по стабилизации обстановки в селах Лейлекского района, наведению общественного порядка в приграничных селах, недопущению различных правонарушений, совместной охране общественного порядка для стабилизации ситуации на государственном уровне, организации патрулей из состава кыргызской и таджикской милиции, защите прав и безопасности каждого гражданина. По итогам договоренности по обеспечению безопасности граждан, стороны смогли прийти к согласию по стабилизации ситуации", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в настоящее время в Лейлекском районе принимаются все меры по полной стабилизации обстановки и поддержанию общественного порядка.
"Деятельность силовых структур Лейлекского района Баткенской области и Согдийской области полностью будут находиться под контролем Суйуна Омурзакова и заместителя министра внутренних дел Таджикистана Нозима Иброхимзоды. Стороны договорились о скорейшем наведении порядка, недопущении перестрелок, обеспечении безопасности граждан и совместном наведении порядка", - подчеркнули в ведомстве.
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.