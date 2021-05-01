https://ria.ru/20210501/patrulirovanie-1730836132.html

МВД Киргизии и Таджикистана договорились о патрулировании сел на границе

МВД Киргизии и Таджикистана договорились о патрулировании сел на границе

МВД Киргизии и Таджикистана договорились о совместном патрулировании приграничных сел, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T14:52

2021-05-01T14:52

2021-05-01T15:01

мвд киргизии

ситуация на границе киргизии и таджикистана

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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. МВД Киргизии и Таджикистана договорились о совместном патрулировании приграничных сел, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел республики.Как сообщается, в субботу замглавы МВД Киргизии Суйун Омурзаков встретился со своим таджикским коллегой Нозимом Иброхимзодой на территории села Интернациональное Лейлекского района Баткенской области.По его словам, в настоящее время в Лейлекском районе принимаются все меры по полной стабилизации обстановки и поддержанию общественного порядка."Деятельность силовых структур Лейлекского района Баткенской области и Согдийской области полностью будут находиться под контролем Суйуна Омурзакова и заместителя министра внутренних дел Таджикистана Нозима Иброхимзоды. Стороны договорились о скорейшем наведении порядка, недопущении перестрелок, обеспечении безопасности граждан и совместном наведении порядка", - подчеркнули в ведомстве.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

https://ria.ru/20210430/deeskalatsiya-1730716350.html

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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня. 2021-05-01T14:52 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд киргизии, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире