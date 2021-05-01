https://ria.ru/20210501/moshennichestvo-1730835530.html
В Сбербанке прокомментировали новую схему мошенничества с картами
В Сбербанке прокомментировали новую схему мошенничества с картами
Представители Сбербанка в разговоре с "Известиями" объяснили, что новый вид мошенничества с картами является аналогом уже знакомой схемы с использованием... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:48
2021-05-01T14:48
2021-05-01T20:16
россия
общество
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В Сбербанке объяснили, как не попасться на новый вид мошенничества
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Представители Сбербанка в разговоре с "Известиями" объяснили, что новый вид мошенничества с картами является аналогом уже знакомой схемы с использованием методов социальной инженерии. Ранее стало известно, что преступники начали звонить клиентам банков и сообщать о якобы отключении в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Злоумышленники предлагали защитить карты клиентов и воровали их данные. В Сбербанке отметили, что преступники апеллируют к актуальным новостям, чтобы придумывать новые сценарии "развода". Работники банка напомнили, что клиентам стоит быть бдительными и никому не сообщать пароли и коды из СМС.
https://ria.ru/20210423/ulovka-1729565494.html
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