https://ria.ru/20210501/moshennichestvo-1730835530.html

В Сбербанке прокомментировали новую схему мошенничества с картами

В Сбербанке прокомментировали новую схему мошенничества с картами

Представители Сбербанка в разговоре с "Известиями" объяснили, что новый вид мошенничества с картами является аналогом уже знакомой схемы с использованием... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T14:48

2021-05-01T14:48

2021-05-01T20:16

россия

общество

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В Сбербанке объяснили, как не попасться на новый вид мошенничества

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Представители Сбербанка в разговоре с "Известиями" объяснили, что новый вид мошенничества с картами является аналогом уже знакомой схемы с использованием методов социальной инженерии. Ранее стало известно, что преступники начали звонить клиентам банков и сообщать о якобы отключении в России международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Злоумышленники предлагали защитить карты клиентов и воровали их данные. В Сбербанке отметили, что преступники апеллируют к актуальным новостям, чтобы придумывать новые сценарии "развода". Работники банка напомнили, что клиентам стоит быть бдительными и никому не сообщать пароли и коды из СМС.

https://ria.ru/20210423/ulovka-1729565494.html

https://ria.ru/20210316/moshennichestvo-1601410441.html

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2021

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