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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730839080.html
В США выявили более 56 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 56 тысяч новых случаев COVID-19
Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 56 381, скончались 1038 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T15:22
2021-05-01T15:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 56 381, скончались 1038 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали более 58 тысяч случаев заражения COVID-19 и 854 летальных исхода.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,3 миллиона зараженных, скончались более 576 тысяч пациентов с COVID-19.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 56 тысяч новых случаев COVID-19

15:22 01.05.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 56 381, скончались 1038 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее медики в США зафиксировали более 58 тысяч случаев заражения COVID-19 и 854 летальных исхода.
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Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,3 миллиона зараженных, скончались более 576 тысяч пациентов с COVID-19.
 
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