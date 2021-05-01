https://ria.ru/20210501/koronavirus-1730827782.html

В Крыму начали проверять морскую воду на коронавирус

В Крыму начали проверять морскую воду на коронавирус

Мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, а также новой коронавирусной инфекции начат 1 мая, сообщила РИА Новости руководитель межрегионального... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T13:26

2021-05-01T13:26

2021-05-01T13:26

россия

наталья пеньковская

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, а также новой коронавирусной инфекции начат 1 мая, сообщила РИА Новости руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Точки, где проводятся исследования морской воды, эпидемиологически обоснованы, добавила Пеньковская.В июле 2020 года Пеньковская сообщала, что Роспотребнадзор не обнаружил на тот момент возбудителя COVID-19 в морской воде у крымского побережья, а также в аквапарках и бассейнах.

https://ria.ru/20200730/1575140452.html

россия

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, общество