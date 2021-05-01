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В Крыму начали проверять морскую воду на коронавирус
В Крыму начали проверять морскую воду на коронавирус
Мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, а также новой коронавирусной инфекции начат 1 мая, сообщила РИА Новости руководитель межрегионального... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T13:26
2021-05-01T13:26
россия
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, а также новой коронавирусной инфекции начат 1 мая, сообщила РИА Новости руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Точки, где проводятся исследования морской воды, эпидемиологически обоснованы, добавила Пеньковская.В июле 2020 года Пеньковская сообщала, что Роспотребнадзор не обнаружил на тот момент возбудителя COVID-19 в морской воде у крымского побережья, а также в аквапарках и бассейнах.
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россия
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россия, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, общество

В Крыму начали проверять морскую воду на коронавирус

13:26 01.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, а также новой коронавирусной инфекции начат 1 мая, сообщила РИА Новости руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Нет смысла проводить мониторинг при низких температурах морской воды. С 1 мая начинается мониторинг по холере - это наша обычная работа. Одновременно будет проводиться исследование на наличие в воде новой коронавирусной инфекции", - сказала она.
Точки, где проводятся исследования морской воды, эпидемиологически обоснованы, добавила Пеньковская.
В июле 2020 года Пеньковская сообщала, что Роспотребнадзор не обнаружил на тот момент возбудителя COVID-19 в морской воде у крымского побережья, а также в аквапарках и бассейнах.
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РоссияНаталья ПеньковскаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымОбщество
 
 
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