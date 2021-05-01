https://ria.ru/20210501/kirgiziya-1730833328.html
Совбез Киргизии ответил на требования митингующих выдать оружие
Совбез Киргизии ответил на требования митингующих выдать оружие
Киргизия не будет выдавать оружие митингующим, заявившим о желании отправиться в Баткенскую область, где произошел конфликт с Таджикистаном, для обороны... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:27
2021-05-01T14:27
2021-05-01T14:27
ситуация на границе киргизии и таджикистана
садыр жапаров
эмомали рахмон
бишкек
таджикистан
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730473054_0:144:3070:1870_1920x0_80_0_0_2df54b0fb017a1970a54a7084660709d.jpg
БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Киргизия не будет выдавать оружие митингующим, заявившим о желании отправиться в Баткенскую область, где произошел конфликт с Таджикистаном, для обороны территории страны, эти требования невыполнимы и чреваты последствиями, сообщили в секретариате Совета Безопасности республики."Митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области. Однако Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики отмечает, что данные требования невыполнимы, поскольку чреваты последствиями", - заявил представитель Совбеза.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.
https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html
бишкек
таджикистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730473054_192:0:2876:2013_1920x0_80_0_0_b3492f0bc06dbc0ed1b7dca9dff25316.jpg
Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
2021-05-01T14:27
true
PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, эмомали рахмон, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире