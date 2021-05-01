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Совбез Киргизии ответил на требования митингующих выдать оружие
Совбез Киргизии ответил на требования митингующих выдать оружие
Киргизия не будет выдавать оружие митингующим, заявившим о желании отправиться в Баткенскую область, где произошел конфликт с Таджикистаном, для обороны... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:27
2021-05-01T14:27
ситуация на границе киргизии и таджикистана
садыр жапаров
эмомали рахмон
бишкек
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Киргизия не будет выдавать оружие митингующим, заявившим о желании отправиться в Баткенскую область, где произошел конфликт с Таджикистаном, для обороны территории страны, эти требования невыполнимы и чреваты последствиями, сообщили в секретариате Совета Безопасности республики."Митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области. Однако Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики отмечает, что данные требования невыполнимы, поскольку чреваты последствиями", - заявил представитель Совбеза.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.
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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, эмомали рахмон, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире

Совбез Киргизии ответил на требования митингующих выдать оружие

14:27 01.05.2021
 
© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанкУчастники митинга возле Дома правительства Киргизии в Бишкеке с требованием урегулировать ситуацию на границе с Таджикистаном
Участники митинга возле Дома правительства Киргизии в Бишкеке с требованием урегулировать ситуацию на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© Sputnik / Эркин Садыков
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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Киргизия не будет выдавать оружие митингующим, заявившим о желании отправиться в Баткенскую область, где произошел конфликт с Таджикистаном, для обороны территории страны, эти требования невыполнимы и чреваты последствиями, сообщили в секретариате Совета Безопасности республики.
"Митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области. Однако Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики отмечает, что данные требования невыполнимы, поскольку чреваты последствиями", - заявил представитель Совбеза.
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:30
"Горят заставы". За что воевали на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.
Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаСадыр ЖапаровЭмомали РахмонБишкекТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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