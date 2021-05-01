https://ria.ru/20210501/kirgiziya-1730833328.html

Совбез Киргизии ответил на требования митингующих выдать оружие

Совбез Киргизии ответил на требования митингующих выдать оружие

Киргизия не будет выдавать оружие митингующим, заявившим о желании отправиться в Баткенскую область, где произошел конфликт с Таджикистаном, для обороны... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T14:27

2021-05-01T14:27

2021-05-01T14:27

ситуация на границе киргизии и таджикистана

садыр жапаров

эмомали рахмон

бишкек

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 1 мая - РИА Новости. Киргизия не будет выдавать оружие митингующим, заявившим о желании отправиться в Баткенскую область, где произошел конфликт с Таджикистаном, для обороны территории страны, эти требования невыполнимы и чреваты последствиями, сообщили в секретариате Совета Безопасности республики."Митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области. Однако Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики отмечает, что данные требования невыполнимы, поскольку чреваты последствиями", - заявил представитель Совбеза.Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон договорились решить конфликт на границе двух государств мирным путем.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

бишкек

таджикистан

киргизия

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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня. 2021-05-01T14:27 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, садыр жапаров, эмомали рахмон, бишкек, таджикистан, киргизия, в мире