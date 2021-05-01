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В Подмосковье загорелась машина с двумя детьми
В Подмосковье загорелась машина с двумя детьми
Машина с двумя детьми загорелась в подмосковном Ступино, один ребенок госпитализирован с ожогами, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T19:03
2021-05-01T20:10
ольга врадий
ступино
происшествия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Машина с двумя детьми загорелась в подмосковном Ступино, один ребенок госпитализирован с ожогами, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.По предварительным данным, в субботу мужчина ушел в магазин, оставив в машине своих трехлетнего и четырехлетнего сыновей.Она отметила, что следователи проводят проверку. Они уже осмотрели место происшествия, опросили отца мальчиков и свидетелей, назначили пожарно-техническую экспертизу. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Врадий.В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что ведомство начало проверку после возгорания автомобиля, в котором находились двое детей.Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Серебряно-Прудского района, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал районный прокурор Алексей Савельев.
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ольга врадий, ступино, происшествия

В Подмосковье загорелась машина с двумя детьми

19:03 01.05.2021 (обновлено: 20:10 01.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Машина с двумя детьми загорелась в подмосковном Ступино, один ребенок госпитализирован с ожогами, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.
По предварительным данным, в субботу мужчина ушел в магазин, оставив в машине своих трехлетнего и четырехлетнего сыновей.

"Во время отсутствия родителя в автомобиле произошло возгорание. Один мальчик был госпитализирован в больницу с ожогами тела, второй ребенок не пострадал", - сказала Врадий.

Она отметила, что следователи проводят проверку. Они уже осмотрели место происшествия, опросили отца мальчиков и свидетелей, назначили пожарно-техническую экспертизу. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Врадий.
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16 апреля, 20:51
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В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что ведомство начало проверку после возгорания автомобиля, в котором находились двое детей.

"По имеющейся информации, сегодня днем загорелась машина, припаркованная около магазина в рабочем поселке Серебряные Пруды. В это время в автомобиле без присмотра родителей находились двое детей, 2017 и 2018 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Серебряно-Прудского района, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал районный прокурор Алексей Савельев.
 
Ольга ВрадийСтупиноПроисшествия
 
 
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