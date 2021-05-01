https://ria.ru/20210501/deti-1730859887.html

В Подмосковье загорелась машина с двумя детьми

В Подмосковье загорелась машина с двумя детьми

Машина с двумя детьми загорелась в подмосковном Ступино, один ребенок госпитализирован с ожогами, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T19:03

2021-05-01T19:03

2021-05-01T20:10

ольга врадий

ступино

происшествия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Машина с двумя детьми загорелась в подмосковном Ступино, один ребенок госпитализирован с ожогами, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий.По предварительным данным, в субботу мужчина ушел в магазин, оставив в машине своих трехлетнего и четырехлетнего сыновей.Она отметила, что следователи проводят проверку. Они уже осмотрели место происшествия, опросили отца мальчиков и свидетелей, назначили пожарно-техническую экспертизу. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Врадий.В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что ведомство начало проверку после возгорания автомобиля, в котором находились двое детей.Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Серебряно-Прудского района, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал районный прокурор Алексей Савельев.

https://ria.ru/20210416/shkolniki-1728656760.html

ступино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, ступино, происшествия