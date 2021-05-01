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В Волгограде бронемашина выпала с прицепа во время перевозки
В Волгограде бронемашина выпала с прицепа во время перевозки
Проверка организована после того, как бронемашина выпала с прицепа во время перевозки в Волгограде, сообщили РИА Новости в Волгоградском гарнизоне. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T15:08
2021-05-01T15:08
россия
дзержинский район
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 1 мая - РИА Новости. Проверка организована после того, как бронемашина выпала с прицепа во время перевозки в Волгограде, сообщили РИА Новости в Волгоградском гарнизоне.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена бронемашина, по словам автора, она выпала с прицепа во время перевозки в Волгограде. При этом видно, что военная техника разворотила грунт на обочине дороги."Командование гарнизона проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военной техники в Дзержинском районе Волгограда", - сообщили агентству в ведомстве.Отмечается, что пострадавших в ДТП нет.
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россия
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россия, дзержинский район, волгоград, происшествия

В Волгограде бронемашина выпала с прицепа во время перевозки

15:08 01.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБронетранспортер БТР-82 на командно-штабных учениях коллективных сил ОДКБ "Взаимодействие-2018". 11 октбря 2018
Бронетранспортер БТР-82 на командно-штабных учениях коллективных сил ОДКБ Взаимодействие-2018. 11 октбря 2018 - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВОЛГОГРАД, 1 мая - РИА Новости. Проверка организована после того, как бронемашина выпала с прицепа во время перевозки в Волгограде, сообщили РИА Новости в Волгоградском гарнизоне.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена бронемашина, по словам автора, она выпала с прицепа во время перевозки в Волгограде. При этом видно, что военная техника разворотила грунт на обочине дороги.
"Командование гарнизона проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военной техники в Дзержинском районе Волгограда", - сообщили агентству в ведомстве.
Отмечается, что пострадавших в ДТП нет.
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