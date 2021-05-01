https://ria.ru/20210501/bronemashina-1730838101.html

В Волгограде бронемашина выпала с прицепа во время перевозки

В Волгограде бронемашина выпала с прицепа во время перевозки

Проверка организована после того, как бронемашина выпала с прицепа во время перевозки в Волгограде, сообщили РИА Новости в Волгоградском гарнизоне. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T15:08

2021-05-01T15:08

2021-05-01T15:08

россия

дзержинский район

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 1 мая - РИА Новости. Проверка организована после того, как бронемашина выпала с прицепа во время перевозки в Волгограде, сообщили РИА Новости в Волгоградском гарнизоне.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена бронемашина, по словам автора, она выпала с прицепа во время перевозки в Волгограде. При этом видно, что военная техника разворотила грунт на обочине дороги."Командование гарнизона проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военной техники в Дзержинском районе Волгограда", - сообщили агентству в ведомстве.Отмечается, что пострадавших в ДТП нет.

https://ria.ru/20210319/tank-1601952530.html

россия

дзержинский район

волгоград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дзержинский район, волгоград, происшествия