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На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста
На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, получившего травму головы во время тренировочного восхождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T21:56
2021-05-01T21:56
россия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, получившего травму головы во время тренировочного восхождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.На место происшествия вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."По состоянию на 20:45 мск субботы поисково-спасательные работы полностью завершены. Спасатели эвакуировали совершавшего тренировочное восхождение альпиниста, который получил травму головы, на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - уточняет ведомство.
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россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста

21:56 01.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкГостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Гостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, получившего травму головы во время тренировочного восхождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В субботу поступила информация, что на горе Эльбрус на высоте 5 тысяч метров альпинист-одиночка сорвался и получил травму", - говорится в сообщении.

На место происшествия вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
"По состоянию на 20:45 мск субботы поисково-спасательные работы полностью завершены. Спасатели эвакуировали совершавшего тренировочное восхождение альпиниста, который получил травму головы, на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - уточняет ведомство.
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РоссияЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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