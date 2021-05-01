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На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста
На Эльбрусе спасли сорвавшегося альпиниста
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, получившего травму головы во время тренировочного восхождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T21:56
2021-05-01T21:56
2021-05-01T21:56
россия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, получившего травму головы во время тренировочного восхождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.На место происшествия вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России."По состоянию на 20:45 мск субботы поисково-спасательные работы полностью завершены. Спасатели эвакуировали совершавшего тренировочное восхождение альпиниста, который получил травму головы, на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20210429/ldina-1730497754.html
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РИА Новости
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россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия