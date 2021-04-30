https://ria.ru/20210430/zaderzhanie-1730624978.html

Владельца ИД "Умма" Эжаева арестовали по делу о финансировании терроризма

Владельца ИД "Умма" Эжаева арестовали по делу о финансировании терроризма

Основатель крупнейшего в России мусульманского издательского дома "Умма" Асламбек Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:06

2021-04-30T10:06

2021-04-30T16:58

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Основатель крупнейшего в России мусульманского издательского дома "Умма" Асламбек Эжаев арестован в Москве по обвинению в финансировании террористической организации "Исламское государство"* на 34 миллиона рублей, сообщают СК и ФСБ."В рамках уголовного дела следователи во взаимодействии с сотрудниками ФСБ, МВД, ФСИН России и Росфинмониторинга установили причастность к этой деятельности Асламбека Эжаева. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК России ("Организация финансирования террористической деятельности"), и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.По версии следствия, с 2012 года Эжаев "неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования "Исламского государства"*. "В дальнейшем он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", — говорится в релизе.ФСБ отмечает, что "Умма" — крупнейшее в России мусульманское издательство, а часть издаваемой им литературы, "запрещенной Министерством юстиции Российской Федерации, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею "всемирного халифата"."Дополнительно по месту проживания одного из близких родственников Эжаева А. К. обнаружена лаборатория по производству, предположительно, наркотических веществ растительного происхождения для сбыта третьим лицам", — отмечается также в сообщении ФСБ.По данным СК, ИД "Умма" "использовался для сбора и перевода денежных средств", выпускаемые им книги признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако Эжаев "формально менял название произведений и заново переиздавал их". Эти книги также распространялись среди заключенных, отметили в ведомстве."В рамках уголовного дела проведены обыски в загородных домах и квартирах обвиняемого, расположенных в различных округах Москвы, в ходе которых обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности", — добавили в СК.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210423/fsb-1729598238.html

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания Асламбека Эжаева В Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о финансировании терроризма. 2021-04-30T10:06 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия