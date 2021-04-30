https://ria.ru/20210430/yamal-1730715108.html

На Ямале начали вручать чумовой капитал

На Ямале начали вручать чумовой капитал

Чумовой капитал начали вручать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:45

2021-04-30T15:45

2021-04-30T15:45

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

приуральский район

ямальский район

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Чумовой капитал начали вручать в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в пятницу пресс-служба губернатора региона.Комплект включает в себя нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две нарты. Чумовой капитал выдают при рождении третьего ребенка семьям, ведущим традиционный образ жизни. Такое решение глава региона Дмитрий Артюхов озвучил в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе 25 марта. Стоимость одного комплекта – более полумиллиона рублей. Комплект чума и нарт бесплатно предоставляется молодой семье при рождении или усыновлении третьего ребенка после 1 января 2021 года."Первый капитал получила семья Вячеслава и Дианы Худи. Супруги живут на территории Ямальского района, ведут традиционный образ жизни. Вячеслав Худи родился в многодетной семье потомственного оленевода. Он продолжает дело своего отца, сохраняя основы кочевого этнического образа жизни в тундре, занимается оленеводством, рыболовством, охотой. В семье - трое детей дошкольного возраста", - говорится в сообщении.Еще одна семья, которой вручили чумовой капитал, - Нгатенама Худи и Елена Езынги из Ямальского района. В семье также трое маленьких детей.Каждый комплект для этих семей был изготовлен по заказу индивидуальным предпринимателем Евгенией Вануйто. Она уже не первый год занимается изготовлением нюков и национальной одежды. Новое дело позволило трудоустроить еще больше ямальцев, которые теперь помогают готовить палки, доски и нарты для чумового комплекта, уточняют власти.В молодой семье Тимофея и Людмилы Худи месяц назад в семье родилась третья дочка Марина. Заместитель главы администрации Приуральского района Андрей Шоля вручил супругам именной сертификат и передал чум, в комплект которого входят две ездовые нарты, зимние нюки, брезент, шесты, половые доски и печка.В этом году вручить чумовой капитал планируется 50 семьям. При этом право на региональный материнский капитал в размере 500 тысяч рублей, который выдается в округе на третьего и всех последующих детей, у семьи сохраняется, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20210430/yamal-1730662469.html

https://ria.ru/20210428/mediki-1730337505.html

приуральский район

ямальский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий артюхов, приуральский район, ямальский район, общество