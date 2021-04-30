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В Приморье врач получил срок за ошибку, из-за которой умер пациент
В Приморье врач получил срок за ошибку, из-за которой умер пациент
Уссурийский районный суд признал виновными врача, из-за ошибки которого умер пациент, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:02
2021-04-30T10:02
россия
здоровье - общество
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Уссурийский районный суд признал виновными врача, из-за ошибки которого умер пациент, сообщает краевая прокуратура.Суд установил, что в августе 2019 года ночью бригада скорой помощи привезла в больницу города Уссурийска нуждающуюся в экстренной медицинской помощи местную жительницу, которая жаловалась на резкие боли в области живота. Дежурный&nbsp; хирург провел осмотр, но при явных отклонениях от нормы анализов, что указывало на тяжелое состояние пострадавшей и внутреннее кровотечение, "не предпринял мер для лечения". Отмечается, что хирург не вызвал врачей клинических профилей, а&nbsp; выписал потерпевшую домой, которая умерла в ту же ночь.Против врача уссурийской центральной городской больницы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей.В надзорном ведомстве уточняют, что приговор не вступил в законную силу.
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россия, здоровье - общество, уссурийск, происшествия

В Приморье врач получил срок за ошибку, из-за которой умер пациент

10:02 30.04.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Уссурийский районный суд признал виновными врача, из-за ошибки которого умер пациент, сообщает краевая прокуратура.
Суд установил, что в августе 2019 года ночью бригада скорой помощи привезла в больницу города Уссурийска нуждающуюся в экстренной медицинской помощи местную жительницу, которая жаловалась на резкие боли в области живота. Дежурный  хирург провел осмотр, но при явных отклонениях от нормы анализов, что указывало на тяжелое состояние пострадавшей и внутреннее кровотечение, "не предпринял мер для лечения". Отмечается, что хирург не вызвал врачей клинических профилей, а  выписал потерпевшую домой, которая умерла в ту же ночь.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 08:32
В Туве предъявили обвинение врачу, после укола которого умер ребенок
Против врача уссурийской центральной городской больницы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей.
"Уссурийский районный суд вынес приговор по уголовному делу ..., признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточняют, что приговор не вступил в законную силу.
 
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