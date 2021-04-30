https://ria.ru/20210430/vrach-1730624309.html

В Приморье врач получил срок за ошибку, из-за которой умер пациент

В Приморье врач получил срок за ошибку, из-за которой умер пациент

Уссурийский районный суд признал виновными врача, из-за ошибки которого умер пациент, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:02

2021-04-30T10:02

2021-04-30T10:02

россия

здоровье - общество

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр - РИА Новости. Уссурийский районный суд признал виновными врача, из-за ошибки которого умер пациент, сообщает краевая прокуратура.Суд установил, что в августе 2019 года ночью бригада скорой помощи привезла в больницу города Уссурийска нуждающуюся в экстренной медицинской помощи местную жительницу, которая жаловалась на резкие боли в области живота. Дежурный хирург провел осмотр, но при явных отклонениях от нормы анализов, что указывало на тяжелое состояние пострадавшей и внутреннее кровотечение, "не предпринял мер для лечения". Отмечается, что хирург не вызвал врачей клинических профилей, а выписал потерпевшую домой, которая умерла в ту же ночь.Против врача уссурийской центральной городской больницы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей.В надзорном ведомстве уточняют, что приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210402/vrach-1603894037.html

россия

уссурийск

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2021

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россия, здоровье - общество, уссурийск, происшествия